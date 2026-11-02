i ? Drama in St. Pantaleon Fußgängerin von Alko-Lenker erfasst und getötet Tödlicher Unfall in Oberösterreich! Ein Autofahrer (46) erfasste eine Frau (82). Ein Alkotest ergab 1,32 Promille. Die Frau starb noch vor Ort. Von André Wilding 02.11.2026, 09:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 82-jährige Frau wollte am Allerheiligen-Abend in St. Pantaleon (Bezirk Braunau) die Straße überqueren. Doch dabei wurde sie von einem Auto frontal erfasst. Für die Pensionistin kam jede Hilfe zu spät. Besonders erschütternd: Der Lenker (46) hatte 1,32 Promille Alkohol im Blut.

Pensionistin von Auto frontal erfasst

Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 17.50 Uhr auf der L501 im Gemeindegebiet von St. Pantaleon.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Braunau war mit seinem Wagen in Richtung Ostermiething unterwegs. Zur selben Zeit überquerte eine 82-jährige Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau, die Fahrbahn.

Dabei kam es zur Tragödie: Der Pkw erfasste die Pensionistin frontal. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen.

Rettung kämpft vergeblich um Leben der Frau

Die alarmierten Rettungskräfte und ein Notarzt versuchten noch, die 82-Jährige wiederzubeleben. Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen konnte ihr Leben nicht mehr gerettet werden.

Die Pensionistin verstarb noch direkt an der Unfallstelle.

Alkotest zeigt 1,32 Promille

Bei der anschließenden Unfallaufnahme führten die Polizisten beim 46-jährigen Autofahrer einen Alkotest durch. Das Ergebnis: Der Mann hatte 1,32 Promille.

Die Bilder des Tages i ?

Die Beamten nahmen dem Lenker daraufhin den Führerschein ab. Zudem muss sich der 46-Jährige wegen mehrerer Anzeigen verantworten.