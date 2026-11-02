Fußgängerin von Alko-Lenker erfasst und getötet

Eine 82-jährige Frau wollte am Allerheiligen-Abend in St. Pantaleon (Bezirk Braunau) die Straße überqueren. Doch dabei wurde sie von einem Auto frontal erfasst. Für die Pensionistin kam jede Hilfe zu spät. Besonders erschütternd: Der Lenker (46) hatte 1,32 Promille Alkohol im Blut.
Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 17.50 Uhr auf der L501 im Gemeindegebiet von St. Pantaleon.
Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Braunau war mit seinem Wagen in Richtung Ostermiething unterwegs. Zur selben Zeit überquerte eine 82-jährige Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau, die Fahrbahn.
Dabei kam es zur Tragödie: Der Pkw erfasste die Pensionistin frontal. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen.
Die alarmierten Rettungskräfte und ein Notarzt versuchten noch, die 82-Jährige wiederzubeleben. Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen konnte ihr Leben nicht mehr gerettet werden.
Die Pensionistin verstarb noch direkt an der Unfallstelle.
Bei der anschließenden Unfallaufnahme führten die Polizisten beim 46-jährigen Autofahrer einen Alkotest durch. Das Ergebnis: Der Mann hatte 1,32 Promille.
Die Beamten nahmen dem Lenker daraufhin den Führerschein ab. Zudem muss sich der 46-Jährige wegen mehrerer Anzeigen verantworten.