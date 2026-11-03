i ? Einsatz in Leonding Alarm bei Tankstelle! Feuer direkt an Zapfsäule Drei Feuerwehren wurden in der Nacht auf Dienstag zu einem Brand bei einer Tankstelle in Leonding (Bezirk Linz-Land) alarmiert. Von André Wilding 03.11.2026, 07:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein brennender Mistkübel hat in der Nacht bei einer Tankstelle in Leonding (Bezirk Linz-Land) für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Die Flammen griffen auch auf einen Papierhandtuchspender über, der direkt über dem Abfallbehälter angebracht war.

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Drei Feuerwehren alarmiert

Wegen des Brandes wurden gleich drei Feuerwehren unter dem Einsatzstichwort "Brand Gewerbe" zur Tankstelle gerufen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Feuer offenbar bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht worden.

Für die Florianis gab es damit nicht mehr viel zu tun. Schon nach wenigen Minuten konnten sie den Einsatz beenden und wieder abrücken.

Die Bilder des Tages i ?

Wie es zu dem Feuer unmittelbar neben der Zapfsäule kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.