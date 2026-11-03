Startseite Österreich Oberösterreich
Einsatz in Leonding

Alarm bei Tankstelle! Feuer direkt an Zapfsäule

Drei Feuerwehren wurden in der Nacht auf Dienstag zu einem Brand bei einer Tankstelle in Leonding (Bezirk Linz-Land) alarmiert.
Von André Wilding
03.11.2026, 07:11
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein brennender Mistkübel hat in der Nacht bei einer Tankstelle in Leonding (Bezirk Linz-Land) für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Die Flammen griffen auch auf einen Papierhandtuchspender über, der direkt über dem Abfallbehälter angebracht war.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Drei Feuerwehren alarmiert

Wegen des Brandes wurden gleich drei Feuerwehren unter dem Einsatzstichwort "Brand Gewerbe" zur Tankstelle gerufen.

Auch interessant

Garage geht in Flammen auf – Autos komplett zerstört
Großeinsatz in der Nacht! Brand bei Industriebetrieb
Feuer-Alarm in Laakirchen – Brand bei Industriebetrieb

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Feuer offenbar bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht worden.

Für die Florianis gab es damit nicht mehr viel zu tun. Schon nach wenigen Minuten konnten sie den Einsatz beenden und wieder abrücken.

Wie es zu dem Feuer unmittelbar neben der Zapfsäule kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

wil, 03.11.2026, 07:11
Mehr zum Thema
Tankstelle Feuerwehreinsatz Feuerwehr Leonding

Weiterlesen

Weitere Storys
Feuer Polizei Linz-Land Polizeieinsatz Österreich Oberösterreich Brand
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote