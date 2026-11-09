i Nvidia-Chef Jensen Huang soll eine Affäre mit einer mutmaßlichen China-Spionin gehabt haben. Montage: REUTERS, Faksimile Nvidia-Chef im Visier Affäre mit "Spionin" – jetzt spricht China Klartext Nvidia-Chef Jensen Huang soll eine Affäre mit einer mutmaßlichen China-Spionin gehabt haben. Jetzt reagiert Peking auf die schweren Vorwürfe. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 10:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Affäre, schwere Spionagevorwürfe und ein möglicher Geheimdienstskandal erschüttern den US-Chipgiganten Nvidia. Im Mittelpunkt steht Konzernchef Jensen Huang (63), der eine außereheliche Beziehung eingeräumt hat. Die Frau soll laut US-Medienberichten Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst haben. Nun schaltet sich auch Peking ein.

Chinas Außenministerium weist die Vorwürfe entschieden zurück. Die Behauptung, China habe Spionage betrieben, sei frei erfunden und eine Verleumdung, erklärte Außenamtssprecher Guo Jiakun am Montag in Peking.

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Mutmaßliche Spionin arbeitete für Nvidia-Kunden

Laut einem Bericht der "New York Times" handelt es sich bei der Frau um eine hochrangige Managerin des in Singapur ansässigen Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed. Das Unternehmen zählt zu den wichtigsten Nvidia-Kunden in Südostasien und soll innerhalb von zwei Jahren Chips um mehr als 4,8 Milliarden Dollar gekauft haben.

US-Sicherheitskreise vermuten, dass die Frau vom chinesischen Geheimdienst angeworben wurde und gezielt Informationen an die Regierung in Peking weitergegeben haben könnte. Zusätzlich prüft das US-Handelsministerium, ob Megaspeed an der illegalen Beschaffung von US-KI-Chips für China beteiligt gewesen sein könnte.

Nvidia-Chef entschuldigt sich bei seiner Familie

Huang selbst räumte die Affäre in einer internen Mitteilung ein und entschuldigte sich bei seiner Familie. "Ich war meiner Frau untreu. Meine Handlungen haben sie und unsere Kinder verletzt. Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe", erklärte der 63-Jährige.

Der Verwaltungsrat von Nvidia hat inzwischen eine umfassende Untersuchung eingeleitet. Bisher gebe es allerdings keine Hinweise darauf, dass Geschäftsgeheimnisse des Konzerns oder die nationale Sicherheit der USA gefährdet worden seien.

Huang soll vollständig mit den Ermittlern zusammenarbeiten und seinen Posten als Konzernchef auch während der laufenden Untersuchungen behalten.

US-Außenminister ließ Geheimdossier erstellen

Besonders brisant: US-Außenminister Marco Rubio soll bereits im Frühjahr ein streng geheimes Dossier über mögliche Sicherheitsrisiken im Umfeld von Nvidia in Auftrag gegeben haben.

Demnach gingen US-Geheimdienste davon aus, dass eine hochrangige Managerin aus Singapur mit engen Verbindungen zu Huang für das chinesische Ministerium für Staatssicherheit tätig gewesen sein könnte.

Ob tatsächlich vertrauliche Informationen nach China gelangten, ist weiterhin unklar. Während Peking sämtliche Spionagevorwürfe zurückweist, muss sich einer der mächtigsten Männer der Technologiebranche nun nicht nur für seine Affäre, sondern auch für mögliche Sicherheitsrisiken verantworten.