i Gerettete Migranten warten am 21. Februar 2026 im Hafen von Kaloi Limenes auf der griechischen Insel Kreta. (Archivbild) Reuters Tödliches Wochenende Bootsdrama vor Kreta: 20 Tote, 105 Menschen gerettet Vor der griechischen Insel Kreta sind innerhalb weniger Tage 20 Migranten ums Leben gekommen. Allein am Montag retteten Einsatzkräfte 105 Menschen. Von Nick Wolfinger 09.11.2026, 11:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erneut haben sich im Mittelmeer tödliche Tragödien ereignet. Vor der griechischen Insel Kreta sind innerhalb weniger Tage insgesamt 20 Migranten ums Leben gekommen. Allein am Montag entdeckten Einsatzkräfte bei drei verschiedenen Rettungsaktionen zwölf Tote und brachten 105 Menschen in Sicherheit.

Bei dem schwersten Vorfall entdeckte ein Containerschiff unter marokkanischer Flagge ein Flüchtlingsboot rund 15 Seemeilen (28 Kilometer) südöstlich des Hafens von Kali Limenes. Die griechische Küstenwache eilte daraufhin zum Unglücksort.

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An Bord machten die Einsatzkräfte eine grausame Entdeckung: Zwölf Menschen waren bereits tot. Weitere 18 Insassen konnten lebend gerettet werden. Wie die Migranten ums Leben kamen, ist derzeit noch unklar.

105 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet

Bei zwei weiteren Einsätzen vor der Südküste Kretas konnten insgesamt 87 Menschen gerettet werden. Die beiden Boote waren rund 30 beziehungsweise 31 Seemeilen (56 und 57 Kilometer) südlich von Kali Limenes entdeckt worden. An Bord befanden sich 47 beziehungsweise 40 Migranten.

Bei der Suche kam auch die europäische Grenzschutzagentur Frontex zum Einsatz. Sowohl bemannte Flugzeuge als auch Drohnen halfen dabei, die Boote auf dem Meer aufzuspüren. Frontex-Schiffe brachten die Menschen schließlich in Sicherheit. Alle 105 Geretteten sollen in den Hafen von Kali Limenes gebracht werden.

Bereits 20 Tote innerhalb weniger Tage

Nach Angaben der griechischen Küstenwache sind damit innerhalb weniger Tage insgesamt 20 Menschen bei der gefährlichen Überfahrt nach Kreta ums Leben gekommen. Bereits am Wochenende hatten Einsatzkräfte nach Opfern eines Bootsunglücks gesucht und mehrere Tote geborgen.

Zudem hatten die griechischen Behörden am vergangenen Mittwoch eine groß angelegte Suche nach 59 vermissten Menschen gestartet. Laut den Angaben eines Überlebenden war zuvor ein weiteres Flüchtlingsboot vor der Küste Kretas gekentert. Die Suche nach den Vermissten blieb jedoch ohne Erfolg. Ob sie das Unglück überlebt haben, ist weiterhin unklar.

Immer mehr Migranten nehmen Route über Kreta

Griechenland zählt seit Jahren zu den wichtigsten Ankunftsländern für Flüchtlinge und Migranten aus Afrika, Asien und dem Nahen Osten. Während der großen Migrationsbewegung 2015 und 2016 erreichten fast eine Million Menschen die griechischen Inseln, vor allem von der Türkei aus.

Seither gingen die Ankunftszahlen insgesamt zurück, auch weil Griechenland seine See- und Grenzkontrollen verstärkt hat. Auf einer anderen Route steigen die Zahlen jedoch deutlich: Immer mehr Menschen versuchen, von der Küste im Nordosten Libyens aus über das Mittelmeer nach Kreta zu gelangen.

Die Bilder des Tages i ?

Die jüngsten Unglücke zeigen erneut, wie gefährlich diese Überfahrten sind. Während am Montag 105 Menschen gerettet werden konnten, verloren zwölf weitere allein bei einem der drei Vorfälle ihr Leben.