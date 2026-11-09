i Der Schütze selbst starb am Montag im Krankenhaus von Krakau. Jakub Porzycki Neue Schock-Details Krakau-Attentäter erschoss sogar eigene Haustiere Vor dem Blutbad in Krakau soll der 24-Jährige seine Eltern, seine Schwester und zwei Katzen erschossen haben. Neue Details kommen ans Licht. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 13:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Immer mehr erschütternde Details über den Amoklauf von Krakau kommen ans Licht. Der 24-Jährige, der am Samstag auf dem Krakauer Hauptmarkt sechs Menschen tötete und 15 weitere verletzte, soll zuvor seine eigene Familie regelrecht hingerichtet haben. Das berichtet die polnische Zeitung "Fakt" unter Berufung auf einen hochrangigen Polizeibeamten.

Demnach wurden der 53-jährige Vater, die 52-jährige Mutter und die erst 20-jährige Schwester des Attentäters mit Kopfschüssen getötet. Die Leichen lagen in ihren Betten. Doch damit nicht genug: Auch die beiden Katzen der Familie soll er erschossen haben.

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Mindestens acht Schüsse abgefeuert

"Jedes Opfer wurde mindestens zweimal in den Kopf geschossen", berichtet der Informant gegenüber "Fakt". Insgesamt sollen im Haus mindestens acht Schüsse gefallen sein, darunter zwei auf die Katzen.

Besonders rätselhaft ist für die Ermittler, dass offenbar niemand die Schüsse meldete. Das Verbrechen ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in Ostrowiec Świętokrzyski. Ob der 24-Jährige einen Schalldämpfer verwendete, ist unklar.

"Entweder hat er einen Schalldämpfer benutzt, oder wir haben es mit einem wirklich ungewöhnlichen Fall zu tun, in dem die Nachbarn die Schüsse nicht gehört haben", erklärt der Polizeibeamte.

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Auch die Möglichkeit, dass die Opfer an einem anderen Ort getötet und erst danach in ihre Betten gelegt wurden, gilt laut dem Informanten als unwahrscheinlich.

Sechs Tote bei Blutbad in Krakau

Nach der mutmaßlichen Ermordung seiner Familie richtete er am Samstag ein Blutbad auf dem Krakauer Hauptmarkt an. Der 24-Jährige fuhr mit einem Auto auf den Platz und eröffnete mit einer automatischen Waffe das Feuer auf Menschen.

Sechs Personen kamen ums Leben, 15 weitere wurden verletzt, darunter zwei Polizisten. Einer der Beamten erlitt schwere Verletzungen und lag im Koma. Inzwischen ist er laut dem Woiwoden von Kleinpolen, Jan Krzysztof Klęczar, wieder aufgewacht.

Der Attentäter wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei schwer verletzt. Am Montag starb er kurz nach 4.30 Uhr im Krankenhaus.

Nachbarn meldeten keine Schüsse

Besonders verstörend: Laut "Fakt" gab es vor der Entdeckung der drei Leichen keine einzige Meldung über Schüsse im Wohnhaus der Familie. Auch frühere Polizeieinsätze an der Adresse waren nicht bekannt.

Ob die Nachbarn tatsächlich nichts hörten oder die verdächtigen Geräusche einfach ignorierten, ist weiterhin unklar. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch Gegenstand der Ermittlungen.