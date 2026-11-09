i Viktor Orbán machte den Kampf gegen illegale Einwanderung zu seinem politischen Markenzeichen. Nun steht sein jüngerer Bruder Áron unter Schlepperei-Verdacht. (Archivbild) Reuters Verdacht auf Schlepperei Bruder von Ungarns Langzeit-Premier Orbán festgenommen Während Viktor Orbán mit strenger Grenzpolitik Wahlen gewann, soll sein Bruder Áron mit der Einreise ausländischer Arbeiter Geld verdient haben. Von Nick Wolfinger 09.11.2026, 12:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgerechnet der Bruder von Viktor Orbán, der Ungarn jahrelang gegen Einwanderung abschottete, soll in einen Schlepperei-Skandal verwickelt sein! Áron Orbán soll am Montag festgenommen worden sein. Das berichtete Ungarns neuer Ministerpräsident Péter Magyar unter Berufung auf Medienberichte.

Die Polizei bestätigte mehrere Festnahmen und Hausdurchsuchungen in Budapest und Umgebung, nicht aber ausdrücklich jene von Áron Orbán. Bei einer Immobilie, die mit dessen Firma in Verbindung steht, soll sogar eine Anti-Terror-Einheit angerückt sein.

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Mit Visa für Vietnamesen Geld verdient?

Hintergrund ist ein mutmaßliches Geschäft mit ausländischen Arbeitskräften. Ungarns Industrie braucht dringend Personal, unter anderem für die zahlreichen Autofabriken. Deshalb holen Unternehmen Arbeiter aus Ländern wie Vietnam oder den Philippinen ins Land. Diese werden oft für schlechter bezahlte Tätigkeiten angeworben.

Doch während seiner 16-jährigen Regierungszeit hatte Viktor Orbán die Einwanderung massiv eingeschränkt. Ausländische Arbeiter durften zwar weiterhin kommen, allerdings nur unter strengen Auflagen. Die Zahl der Genehmigungen war begrenzt, die Verfahren kompliziert.

Genau daraus soll Áron Orbán mit Geschäftspartnern Profit geschlagen haben: Gegen Bezahlung sollen sie versprochen haben, ausländischen Arbeitskräften mithilfe ihrer politischen Kontakte die begehrten Visa und Aufenthaltsgenehmigungen zu verschaffen.

Besonders auffällig: Eine Firma von Áron Orbán soll Vietnamesen für zweitägige Erste-Hilfe-Kurse an einer ungarischen Universität angemeldet haben, um ihnen die Einreise mit Schengen-Visa zu erleichtern. Zudem soll Orbán seine Kontakte bis ins Büro seines Bruders genutzt haben, um blockierte Visaanträge voranzubringen.

Wer ist Áron Orbán?

Der 49-Jährige ist der 14 Jahre jüngere Bruder von Viktor Orbán. Politisch trat er bisher kaum in Erscheinung, geschäftlich war er dagegen in mehreren Branchen aktiv. Unter anderem handelt seine Firma Multi Shoot mit Waffen und Munition. Seit Dezember 2024 gehört ihm das Unternehmen, das auch in andere EU-Länder liefert.

Seine familiären Verbindungen soll er auch geschäftlich genutzt haben: Laut früheren Medienberichten stellte sich Áron Orbán bei einer Geschäftsreise zu Waffenherstellern in Tschechien und der Slowakei wiederholt als Bruder des damaligen ungarischen Ministerpräsidenten vor. Ob ihm diese Kontakte tatsächlich Vorteile verschafften, ist nicht belegt.

Viktor Orbán sieht politische Abrechnung

Der erst im April abgewählte Ex-Premier spricht von einer politischen Kampagne gegen ihn. Auf Facebook erklärte er: "Das Ziel bin ich, mein Bruder ist nur ein Werkzeug."

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Ob sein Bruder tatsächlich Menschen illegal ins Land bringen ließ, müssen die Ermittler klären. Für Áron Orbán gilt die Unschuldsvermutung.