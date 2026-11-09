i Greenpeace hat Asbest im Kurort Bad Tatzmannsdorf entdeckt. Greenpeace Schotter aus Österreich Asphalt-Betrüger nutzen Asbest-Skandal gnadenlos aus Der Asbest-Skandal rund um Schotter aus dem Burgenland zieht weitere Kreise. In Ungarn nutzen jetzt mutmaßliche Betrüger die Sanierungsarbeiten aus. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 13:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Asbest-Skandal rund um belasteten Schotter aus burgenländischen Steinbrüchen sorgt in Ungarn weiter für Wirbel. In der grenznahen Stadt Szombathely (Steinamanger) laufen umfangreiche Sanierungsarbeiten, nachdem dort asbesthaltiges Material im Straßenbau verwendet worden war. Jetzt versuchen offenbar auch Betrüger, aus der Situation Kapital zu schlagen.

Wie die ungarische Zeitung "Blikk" berichtet, sind in der Stadt mysteriöse Asphaltierer aufgetaucht, die sich die laufenden Bauarbeiten zunutze machen. Die Männer sollen Hausbesitzern Sanierungsarbeiten anbieten und dafür Vorauszahlungen verlangen, ohne die versprochenen Leistungen tatsächlich erbringen zu können.

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Männer mit Schaufeln auf frischer Tat ertappt

Am Wochenende wurde eine verdächtige Gruppe im Süden von Szombathely entdeckt. Anwohner verständigten den zuständigen Kommunalpolitiker Kálmán Tóth, der gerade wegen der Asbestsanierung in der Gegend unterwegs war.

Als Tóth am Einsatzort eintraf, bot sich ihm ein ungewöhnliches Bild: Drei Männer in gelben Warnwesten waren damit beschäftigt, mit Schaufeln den Beton vor einer Hauseinfahrt aufzubrechen. Offenbar wollten sie den Eindruck erwecken, bereits mit Sanierungsarbeiten begonnen zu haben.

Auf Nachfrage erklärten die Männer, selbstständige Unternehmer zu sein. Einen konkreten Auftraggeber konnten sie laut Tóth allerdings nicht nennen. Auch Fragen zu ihrer Herkunft und den angebotenen Leistungen blieben unbeantwortet.

Lieferwagen war völlig leer

Besonders verdächtig: Als ein vierter Mann mit einem Lieferwagen auftauchte, stellte sich heraus, dass sich darin weder Asphalt noch Beton oder die nötigen Maschinen befanden. Lediglich drei Schaufeln wurden später auf die Ladefläche geworfen.

Der vierte Mann begann unterdessen, den Kommunalpolitiker mit seinem Handy zu filmen. Dabei beteuerte er laut Tóth wiederholt, dass die Gruppe weder aus Betrügern noch aus Kriminellen bestehe. Kurz darauf packten die Männer ihre Sachen zusammen und verschwanden. Tóth konnte den Lieferwagen samt Kennzeichen fotografieren.

Der Politiker warnt nun eindringlich vor der Masche. Die mutmaßlichen Betrüger würden gezielt Gegenden aufsuchen, in denen tatsächlich Straßenarbeiten stattfinden. Dadurch könnten sie bei Anwohnern den Eindruck erwecken, im offiziellen Auftrag tätig zu sein.

Asbest aus Burgenland sorgt für Wirbel

Hintergrund ist der Asbest-Skandal, der Anfang 2026 im Burgenland für Aufsehen sorgte. Mehrere Steinbrüche wurden wegen Asbestbelastungen behördlich gesperrt. Belasteter Schotter gelangte auch ins benachbarte Ungarn, wo er unter anderem für Straßen verwendet wurde.

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In Szombathely wurden daraufhin hohe Konzentrationen von Asbestfasern in der Luft festgestellt. Die Stadt leitete umfangreiche Maßnahmen ein, um die betroffenen Straßen zu sanieren und die Gesundheitsgefahr einzudämmen.

Genau diese Arbeiten machen sich die mutmaßlichen Asphaltbetrüger nun offenbar zunutze. Mit dem ursprünglichen Asbest-Skandal stehen die Männer nach bisherigem Kenntnisstand nicht in Verbindung.

Stadtpolitiker warnt vor dreister Abzocke

Laut Tóth könnten die Arbeiten an einer Hauseinfahrt bei entsprechender Ausstattung innerhalb weniger Stunden erledigt werden. Die Materialkosten bezifferte er auf rund 20.000 bis 25.000 Forint (etwa 50 bis 65 Euro), hinzu kämen vergleichbare Arbeitskosten. Die aufgetauchte Gruppe verfügte allerdings nicht einmal über die nötigen Materialien.

Der Kommunalpolitiker appelliert deshalb an die Bevölkerung, bei unangekündigten Angeboten besonders vorsichtig zu sein. Wer auf eine solche Masche stößt, soll den Vorfall möglichst dokumentieren und den Behörden melden.

Schlusspunkt: Für die Bewohner von Szombathely ist der Asbest-Skandal damit um eine unangenehme Facette reicher: Während die Stadt versucht, die belasteten Straßen sicher zu machen, wittern offenbar auch Betrüger das große Geschäft.