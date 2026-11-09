i Der damalige Wohnbauminister Jitzchak Goldknopf (links) im Gespräch mit Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir im israelischen Parlament in Jerusalem. Die ultraorthodoxen Parteien könnten Netanjahu nun die Unterstützung entziehen. (Archivbild, 23. Mai 2023) APA-Images / AFP / GIL COHEN-MAGEN Eisenkot plant Notregierung Netanjahu vor dem Aus? Ultraorthodoxe planen Absprung Nach der Wahl droht Israels Premier Netanjahu der Machtverlust. Ausgerechnet seine bisherigen Verbündeten könnten nun zur Opposition wechseln. Von Nick Wolfinger 09.11.2026, 16:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Israels Langzeit-Premier Benjamin Netanjahu wird es eng. Nach der Parlamentswahl am 27. Oktober hat sein bisheriges Regierungslager keine Mehrheit mehr. Präsident Jizchak Herzog beauftragte deshalb am Sonntag den Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot mit der Bildung einer neuen Regierung.

Der ehemalige Armeechef will Netanjahu ablösen und eine "nationale Notstandsregierung" bilden. Dabei könnte ihm ausgerechnet ein Teil von Netanjahus bisherigen Verbündeten helfen: die ultraorthodoxen Parteien.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie die "Jerusalem Post" berichtet, wächst innerhalb von Netanjahus Likud-Partei die Sorge, dass die streng religiösen Parteien Vereinigtes Tora-Judentum (UTJ) und Schas die Seiten wechseln könnten.

Streit um Wehrpflicht für Religiöse

Hinter dem möglichen Seitenwechsel steckt vor allem ein Streit um die Wehrpflicht. In Israel müssen die meisten jüdischen Männer und Frauen Militärdienst leisten. Viele ultraorthodoxe Männer, die sich dem religiösen Studium widmen, waren davon bisher ausgenommen.

Doch seit dem Gaza-Krieg ist diese Sonderregelung besonders umstritten. Während zahlreiche Israelis wiederholt zum Militärdienst einberufen wurden, wehren sich die Ultraorthodoxen gegen eine Einberufung ihrer Religionsschüler.

Netanjahu hatte seinen religiösen Koalitionspartnern eine gesetzliche Regelung versprochen, die weitreichende Ausnahmen vom Wehrdienst ermöglichen sollte. Durchsetzen konnte er diese bisher nicht.

Nun hoffen die Ultraorthodoxen offenbar, mit Eisenkot eine Lösung aushandeln zu können. Eine solche Vereinbarung könnte nach Einschätzung von Vertretern der religiösen Parteien sogar vor Gericht bessere Chancen haben.

Ein Protest gegen Netanjahus Kriegskurs steht bei den aktuellen Überlegungen damit nicht im Vordergrund. Entscheidend ist vielmehr, wer den Ultraorthodoxen bei der Wehrpflicht entgegenkommt.

Likud hofft nur noch auf ein Wunder

Netanjahu versucht laut der "Jerusalem Post" bereits hinter den Kulissen, seine langjährigen Partner vom Seitenwechsel abzuhalten. Doch innerhalb seiner Likud-Partei macht sich offenbar Nervosität breit.

"In der gegenwärtigen Situation bleibt uns nichts anderes übrig, als auf Gott zu vertrauen und auf ein Wunder zu hoffen", wird ein Likud-Funktionär zitiert.

Denn die Rechnung ist denkbar knapp: Eisenkots bisheriger Oppositionsblock verfügt über 48 der 120 Parlamentssitze. Gemeinsam mit den sieben Abgeordneten der UTJ und den sechs Mandataren von Schas käme er auf genau 61 Sitze und damit auf eine Regierungsmehrheit.

Allerdings gibt es noch keinen entsprechenden Koalitionsvertrag. Auch innerhalb der ultraorthodoxen Parteien ist ein Wechsel umstritten.

Eisenkot muss eigene Versprechen überdenken

Für Eisenkot wäre ein solches Bündnis ebenfalls ein schwieriger Kompromiss. Er hatte im Wahlkampf einen verpflichtenden Militär- oder Zivildienst für alle Israelis gefordert. Genau dagegen wehren sich die religiösen Parteien.

Zuletzt zeigte sich allerdings auch Oppositionspolitiker Avigdor Liberman, bislang ein entschiedener Gegner der Wehrdienst-Ausnahmen, kompromissbereit.

Eisenkot warnte bei der Übernahme des Regierungsauftrags, Israel nähere sich einem "Punkt ohne Wiederkehr". Zur Bildung einer Notstandsregierung seien deshalb auch "kreative und unkonventionelle politische Schritte" notwendig.

28 Tage entscheiden über Machtwechsel

Netanjahu selbst gibt sich noch nicht geschlagen. Er schlug zuletzt eine Regierung der nationalen Einheit vor, Eisenkot wies das Angebot jedoch als "billige PR-Masche" zurück.

Der frühere Armeechef hat nun zunächst 28 Tage Zeit, eine Regierungsmehrheit zusammenzustellen. Eine Verlängerung um 14 Tage ist möglich. Scheitern die Verhandlungen, könnte ein anderer Politiker den Auftrag erhalten. Auch Neuwahlen sind nicht ausgeschlossen.

Die Bilder des Tages i ?

Für Netanjahu könnte damit ausgerechnet die Wehrpflicht zum politischen Verhängnis werden: Weil er seinen ultraorthodoxen Verbündeten die gewünschte Lösung bisher nicht liefern konnte, könnten diese nun seinem Rivalen zur Macht verhelfen.