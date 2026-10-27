i In Israel geht es für Ministerpräsident Benjamin Netanyahu um alles. REUTERS/Kevin Coombs Wahlbeteiligung extrem hoch "Alle Rekorde gebrochen" – in Israel geht es um alles Bei der Parlamentswahl in Israel sorgt eine Rekordbeteiligung für Spannung – ein klarer Wahlsieger ist bislang nicht absehbar. Von Newsdesk Heute 27.10.2026, 15:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Israelis strömten am Dienstag so schnell wie noch nie zu den Wahllokalen. Bei der Wahl drei Jahre nach den Hamas-Angriffen vom 7. Oktober 2023 stellen sie Premierminister Benjamin Netanjahu während des Krieges ein Urteil aus. Viele Wähler bezeichneten die Abstimmung als wichtigste Wahl in der Geschichte des Landes.

Vor den Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen. Die Menschen beschäftigt vor allem das Trauma des schlimmsten Tages in der Geschichte Israels und die darauffolgenden Kriege im Gazastreifen, im Libanon und im Iran.

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"Alle Rekorde gebrochen"

Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission hatten innerhalb der ersten sieben Stunden bereits 44,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Acht Stunden blieben zu diesem Zeitpunkt noch. Die Beteiligung habe "alle Rekorde gebrochen", teilte die Kommission mit.

Die Politik von Netanjahus rechtsgerichteter Koalition spaltet das Land und hat Israels internationale Isolation verstärkt. Der Regierungschef verteidigt seine Bilanz. Er bezeichnet sich als einzigen Anführer, der Israels Gegnern entschlossen entgegentreten könne.

Netanjahu ist mit 19 Jahren im Amt der am längsten dienende Regierungschef Israels. Er gilt als politisch besonders widerstandsfähig. Seine nationalistische Politik hat sich zunehmend verfestigt. Das zersplitterte politische System macht es den zahlreichen Gegnern schwer, seine Koalition aus rechten, rechtsextremen und ultraorthodoxen Parteien abzulösen.

Hardliner als Herausforderer

Sein wichtigster Herausforderer ist Gadi Eisenkot, ein ehemaliger Generalstabschef und sicherheitspolitischer Hardliner. Er will Netanjahu mit Unterstützung rechter und zentristischer Parteien sowie der zunehmend an den Rand gedrängten Linken ablösen. Umfragen deuten auf ein knappes Rennen hin. Für keinen der beiden ist der Weg zur Macht einfach.

Welche Auswirkungen die Rekordbeteiligung auf das Ergebnis hat, war zunächst schwer abzuschätzen. Eine höhere Beteiligung unter Israelis palästinensischer Herkunft könnte die Zugewinne von Netanjahus rechter Koalition begrenzen. Zugleich würde damit wahrscheinlicher, dass eine Regierung, die ihn ablösen will, auf die Unterstützung arabischer Parteien angewiesen wäre. Unter jüdischen Parteiführern ist das umstritten.

Mehr als fünf Stunden nach Öffnung der Wahllokale rief Netanjahu seine Anhänger in einer Botschaft zur Stimmabgabe auf. Die Beteiligung sei bei seinen Gegnern auf der Linken und bei Israelis arabischer Herkunft, die rund ein Fünftel der Bevölkerung ausmachen, hoch.

"Auch bei uns muss sie hoch sein. Ihr müsst alle in die Wahllokale strömen", sagte er. "Das ist ein schicksalhafter Moment."

"Diese Wahl ist für mich die wichtigste von allen, die ich erlebt habe", sagte Ruth Epstein, eine 81-jährige langjährige linke Wählerin aus Ramat Gan nahe Tel Aviv. Sie stimmte für die oppositionellen Demokraten.

"Ich habe wirklich Angst davor, was hier passieren wird."

Netanjahu warb im Wahlkampf mit der Unterstützung von US-Präsident Donald Trump. Sein Verbündeter im Krieg gegen den Iran hatte gesagt, man müsse "die Sache zu Ende bringen".

Sollte weder Netanjahu noch Eisenkot eine Regierungskoalition im 120 Sitze umfassenden Parlament bilden können, könnte Netanjahu bis zu einer Neuwahl geschäftsführend im Amt bleiben.

Seine Gegner konnten ihn seit 2009 nur einmal als Premierminister ablösen. Dafür waren innerhalb von zwei Jahren vier ergebnislose Wahlen nötig. 18 Monate später kehrte Netanjahu an die Macht zurück.

Für viele seiner Gegner geht es bei der Wahl um die Verantwortung für die Sicherheitsversäumnisse am 7. Oktober, dem tödlichsten Tag in Israels Geschichte. Oppositionsgruppen versprechen eine staatliche Untersuchung. Netanjahus Regierung hat sich dagegen gewehrt.

"Ich bin überzeugt, dass wir am Ende des heutigen Tages einen Wandel sehen werden – einen neuen Geist für den Staat Israel. Das wird eine Wiedergutmachung für die vergangenen drei Jahre und für diesen schrecklichen Tag sein", sagte Eisenkot bei einem Besuch im Kibbuz Nir Oz im Süden Israels. Der Ort war bei den Angriffen vom 7. Oktober ins Visier genommen worden.

Netanyahu-Kontrahent will noch härter gegen Hamas vorgehen

Eisenkot ging gemeinsam mit Gadi Moses zum Wahllokal. Moses war einer von 251 Menschen, die die Hamas bei ihrem Angriff entführte und in den Gazastreifen verschleppte. Bei dem Angriff wurden 1.200 Menschen getötet.

Eisenkot bezeichnete Israels Reaktion als gescheitert, weil die Hamas weiterhin an der Macht sei. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden kamen im Krieg mehr als 74.000 Palästinenser ums Leben. Eisenkot bekräftigte, die militärische und politische Macht der Hamas im Gazastreifen innerhalb von 18 Monaten nach einer Regierungsbildung zerschlagen oder zerstören zu wollen.

Itamar Ben-Gvir, Chef einer rechtsextremen Partei in Netanjahus Koalition, gab seine Stimme am frühen Dienstag in der Siedlung Kiryat Arba im besetzten Westjordanland ab. Er sagte voraus, dass Netanjahu als Premierminister zurückkehren und seine eigene Partei als rechter Anker der Regierung dienen werde.

Ahmed Tibi, Kandidat einer arabischen Partei, sagte, die Rekordbeteiligung der arabischen Minderheit in Israel werde "den Weg für eine alternative Regierung und eine Veränderung der schlimmen Lage ebnen".

Eisenkot schloss eine Zusammenarbeit mit arabischen Parteien aus und verwies auf fehlende gemeinsame Werte. Einige mögliche Szenarien sehen dennoch vor, dass sie eine Minderheitsregierung unterstützen könnten, um Netanjahu zu stürzen.

Netanjahu hat Wähler mit arabischen Wurzeln wiederholt als Bedrohung dargestellt. Seine Gegner werfen ihm vor, damit rassistische Grenzen zu überschreiten. Am Dienstag veröffentlichte er auf X ein mit künstlicher Intelligenz erzeugtes Bild. Darauf waren Araber, darunter Frauen mit Niqab, vor einem Wahllokal zu sehen. Zugleich sagte er seinen Anhängern, sie kämpften um die Zukunft des Landes.

Keine Zwei-Staaten-Lösung in Sicht

Autos mit Flaggen von Netanjahus Likud-Partei fuhren durch die Straßen Jerusalems. Aus Lautsprechern erklangen der islamische Gebetsruf und die Worte: "Geht jetzt aus euren Häusern. Araber wählen."

Wie fast alle jüdischen Parteiführer in Israel lehnt Eisenkot eine Zwei-Staaten-Lösung ab. Sie war jahrzehntelang die Grundlage für Friedensverhandlungen mit den Palästinensern.

Eisenkot kritisierte jedoch die Gewalt jüdischer Siedler gegen Palästinenser im von Israel besetzten Westjordanland. Diese hat seit 2023 zugenommen und Israels Beziehungen zu westlichen Staaten belastet. Auch Netanjahus rechtsextreme Koalitionspartner lehnt Eisenkot ab.

Israel zerstörte bei seiner Offensive nach dem 7. Oktober große Teile des Gazastreifens. Unter einer vor einem Jahr von den USA vermittelten Waffenruhe besetzt Israel inzwischen rund zwei Drittel des Gebiets. Die Verhandlungen über eine Entwaffnung der Hamas und einen israelischen Rückzug sind ins Stocken geraten.

Die Bilder des Tages i ?

Auch der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon fügte Israel schwere Verluste zu. Israel hält dort inzwischen ein größeres Gebiet besetzt. Zudem tauschte Israel mit dem Iran Angriffe aus. Daraus entwickelten sich 2025 ein zwölftägiger Luftkrieg und in diesem Jahr ein gemeinsamer Krieg der USA und Israels.