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Gadi Eisenkot soll eine neue Regierung in Israel bilden.
Gadi Eisenkot soll eine neue Regierung in Israel bilden.
Reuters
Gadi Eisenkot

Paukenschlag! Netanjahu-Rivale erhält Regierungsauftrag

Paukenschlag in Israel! Der stärkste Rivale von Benjamin Netanjahu, Gadi Eisenkot soll eine neue Regierung bilden.
Von Newsdesk Heute
07.11.2026, 21:07
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Bei den Parlamentswahlen in Israel am 27. Oktober ging die Likud-Partei von Premier Benjamin Netanjahu (77) als Sieger durchs Ziel. Dennoch verlor die rechtsreligiöse Koalition des 77-jährigen Regierungschefs die Mehrheit.

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Nun dürfte es ernst werden. Wie israelische Medien am Samstag berichten, hat der israelische Präsident Jizchak Herzog wohl eine Entscheidung getroffen. Demnach wurde der Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt.

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Der ehemalige Armeechef gilt als der stärkste Rivale von Netanjahu. Eisenkot soll sich am Sonntag mit Herzog treffen. Dabei wird ihm der Präsident das offizielle Mandat zur Bildung einer neuen Regierung übertragen.

red, Akt. 07.11.2026, 21:10, 07.11.2026, 21:07
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