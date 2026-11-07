Paukenschlag! Netanjahu-Rivale erhält Regierungsauftrag

Bei den Parlamentswahlen in Israel am 27. Oktober ging die Likud-Partei von Premier Benjamin Netanjahu (77) als Sieger durchs Ziel. Dennoch verlor die rechtsreligiöse Koalition des 77-jährigen Regierungschefs die Mehrheit.
Nun dürfte es ernst werden. Wie israelische Medien am Samstag berichten, hat der israelische Präsident Jizchak Herzog wohl eine Entscheidung getroffen. Demnach wurde der Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt.
Der ehemalige Armeechef gilt als der stärkste Rivale von Netanjahu. Eisenkot soll sich am Sonntag mit Herzog treffen. Dabei wird ihm der Präsident das offizielle Mandat zur Bildung einer neuen Regierung übertragen.