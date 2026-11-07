i Gadi Eisenkot soll eine neue Regierung in Israel bilden. Reuters Gadi Eisenkot Paukenschlag! Netanjahu-Rivale erhält Regierungsauftrag Paukenschlag in Israel! Der stärkste Rivale von Benjamin Netanjahu, Gadi Eisenkot soll eine neue Regierung bilden. Von Newsdesk Heute 07.11.2026, 21:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei den Parlamentswahlen in Israel am 27. Oktober ging die Likud-Partei von Premier Benjamin Netanjahu (77) als Sieger durchs Ziel. Dennoch verlor die rechtsreligiöse Koalition des 77-jährigen Regierungschefs die Mehrheit.

Nun dürfte es ernst werden. Wie israelische Medien am Samstag berichten, hat der israelische Präsident Jizchak Herzog wohl eine Entscheidung getroffen. Demnach wurde der Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Bilder des Tages i ?

Der ehemalige Armeechef gilt als der stärkste Rivale von Netanjahu. Eisenkot soll sich am Sonntag mit Herzog treffen. Dabei wird ihm der Präsident das offizielle Mandat zur Bildung einer neuen Regierung übertragen.