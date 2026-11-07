i Auf dem Marktplatz von Krakau fielen Schüsse aus einem fahrenden Auto. Fünf Menschen sind tot, viele weitere verletzt. Reuters Blutbad in Krakau Fünf Tote! Mann in Militärkleidung feuerte aus Auto Blutbad in Krakau! Ein Mann in Militärkleidung schoss aus einem fahrenden Subaru auf Passanten. Mindestens fünf Menschen starben. Von Newsdesk Heute 07.11.2026, 17:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fünf Tote und zahlreiche Verletzte nach einem blutigen Angriff im polnischen Krakau! Ein bewaffneter Mann soll auf dem Hauptmarkt aus einem Auto heraus wahllos auf Passanten geschossen haben. Auch Polizisten gerieten unter Beschuss.

Schusswechsel mit der Polizei

Wie das Nachrichtenportal "Onet" berichtet, war der Angreifer mit einem schwarzen Subaru unterwegs. Als ihn die Polizei verfolgte, stieg er aus und eröffnete das Feuer auf die Beamten. Bei dem anschließenden Schusswechsel wurde der Verdächtige verletzt und schließlich an der Kreuzung Dietla und Stradom festgenommen. Er kam ins Krankenhaus.

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Nach Informationen aus dem Innenministerium wurden zwei Polizisten und 15 Zivilisten verletzt. Die Ermittler gehen offenbar von einem Einzeltäter aus. Inoffiziell steht laut dem Portal auch ein möglicher Terroranschlag im Raum.

Weitere Waffen entdeckt

Laut TVN24 war der Mann in Militärkleidung unterwegs und verwendete ein Gewehr militärischen Typs. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs stellten die Einsatzkräfte zusätzliche Waffen und Munition sicher.

Bildstrecke: Schüsse mitten in Krakau – mindestens fünf Todesopfer i ?

Behörden ermitteln

Justizminister Waldemar Żurek bestätigte, dass der Verdächtige in Gewahrsam ist. Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen nun die Hintergründe der Tat und sichern Spuren am Tatort.

Die Bevölkerung wurde aufgefordert, den Bereich rund um den Hauptmarkt zu meiden und den Einsatz der Sicherheitskräfte nicht zu behindern.