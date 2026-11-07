Fünf Tote! Mann in Militärkleidung feuerte aus Auto

Fünf Tote und zahlreiche Verletzte nach einem blutigen Angriff im polnischen Krakau! Ein bewaffneter Mann soll auf dem Hauptmarkt aus einem Auto heraus wahllos auf Passanten geschossen haben. Auch Polizisten gerieten unter Beschuss.
Wie das Nachrichtenportal "Onet" berichtet, war der Angreifer mit einem schwarzen Subaru unterwegs. Als ihn die Polizei verfolgte, stieg er aus und eröffnete das Feuer auf die Beamten. Bei dem anschließenden Schusswechsel wurde der Verdächtige verletzt und schließlich an der Kreuzung Dietla und Stradom festgenommen. Er kam ins Krankenhaus.
Nach Informationen aus dem Innenministerium wurden zwei Polizisten und 15 Zivilisten verletzt. Die Ermittler gehen offenbar von einem Einzeltäter aus. Inoffiziell steht laut dem Portal auch ein möglicher Terroranschlag im Raum.
Laut TVN24 war der Mann in Militärkleidung unterwegs und verwendete ein Gewehr militärischen Typs. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs stellten die Einsatzkräfte zusätzliche Waffen und Munition sicher.
Justizminister Waldemar Żurek bestätigte, dass der Verdächtige in Gewahrsam ist. Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen nun die Hintergründe der Tat und sichern Spuren am Tatort.
Die Bevölkerung wurde aufgefordert, den Bereich rund um den Hauptmarkt zu meiden und den Einsatz der Sicherheitskräfte nicht zu behindern.