Sechs Tote! Schütze war bis an die Zähne bewaffnet

Blutiger Angriff mitten in Krakau: Ein polnischer Staatsbürger soll am Samstag aus einem Auto heraus wahllos auf Menschen gefeuert haben. Sechs Personen kamen inzwischen ums Leben, 15 weitere wurden verletzt. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Schützen festnehmen.
Gegen 15 Uhr fuhr ein Wagen auf den Hauptmarkt der polnischen Metropole. Plötzlich fielen Schüsse. Laut Polizei soll der Lenker selbst das Feuer auf Passanten eröffnet haben. Unter den Todesopfern sind vier Frauen und zwei Männer. Auch Polizisten sollen verletzt worden sein.
Einsatzkräfte schossen auf den mutmaßlichen Täter und nahmen ihn anschließend fest. Der verletzte Pole wurde ins Krankenhaus gebracht und operiert. Sein Motiv ist weiterhin unbekannt.
Bei dem Angriff soll der Mann eine grüne Militäruniform getragen haben. Eine Polizeisprecherin erklärte gegenüber der "Gazeta Krakowska": "Er trug Militärkleidung und benutzte eine Waffe militärischen Typs. In seinem Auto befanden sich zahlreiche Waffen und Munition."
Ein Augenzeuge berichtete zudem von einer Gesichtsverdeckung. Auch eine Straßenbahn wurde getroffen, ein Projektil durchschlug die Fahrerscheibe. Hinweise auf einen zweiten Angreifer dementierte die Polizei zunächst.
Nach der Schießerei wurde der Platz evakuiert und abgesperrt. Polens Regierungschef Donald Tusk (69) sprach auf X von einem "tragischen Vorfall" und bestätigte laufende Ermittlungen. Die Behörden befürchten, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte.