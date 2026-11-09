i Der Hund wurde von der Polizei getötet. iStock Tier wog 60 Kilogramm Polizei erschießt Hund – Besitzer rastet völlig aus Wilde Szenen in der Schweiz: Beamte wurden von einem Hund attackiert. Als sie das Tier erschossen, griff auch noch der Besitzer an. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 16:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Freitag eskalierte die Kontrolle eines Mannes komplett. Als die Polizisten gerade mit der Amtshandlung beschäftigt waren, rannte plötzlich ein rund 60 Kilogramm schwerer Hund auf sie zu.

Das Tier habe geknurrt und die Zähne gefletscht, woraufhin die Beamten das Feuer eröffneten. Nach den Schüssen blieb der Hund am Boden liegen. Dies dürfte bei dem Besitzer zu einem Wutanfall geführt haben.

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Hund tot, Besitzer festgenommen

Der Mann ging auf die Polizisten los und soll versucht haben, einem von ihnen die Dienstwaffe zu entreißen. Der Beamte schaffte es aber, Distanz zwischen sich und den Angreifer zu bringen. Danach steckte er die Waffe weg und zog eine Elektroschockpistole.

Mit dieser konnten die Polizisten den Hundehalter schlussendlich überwältigen und festnehmen. Bei ihm soll es sich um einen 47-jährigen Türken handeln. Er wurde auf eine Polizeiwache gebracht.

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Währenddessen wurde sein verwundeter Hund der Rasse Presa Canario in ein Tierspital überführt. Kurz nach der Einlieferung erlag das Tier allerdings seinen Schussverletzungen. Die Polizisten selbst blieben unverletzt.