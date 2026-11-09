i Die Polizei warnt vor dem Entflohenen. Wer ihn sieht, sollte sich nicht nähern und die Polizei verständigen. iStock/ Polizei Bremen (KI-generiert) Aus "Geschlossener" entkommen Straftäter (49) aus Klinik geflohen – Polizei warnt In Bremen ist ein 49-Jähriger aus einer forensischen Klinik geflüchtet. Die Polizei fahndet nach dem Mann und warnt davor, ihn anzusprechen. Von Michael Rauhofer-Redl 09.11.2026, 17:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 49-jähriger Mann ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus der forensischen Station des Klinikums Bremen-Ost geflüchtet. Kaan H. war dort wegen schwerer Straftaten zwangsweise untergebracht und gilt laut Polizei als gefährlich.

Die Polizei hat eine großangelegte Fahndung eingeleitet und sucht mit einem Foto nach dem Flüchtigen. Gleichzeitig ermitteln die Beamten, wie dem Mann die Flucht aus der gesicherten Einrichtung gelingen konnte.

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Polizei veröffentlicht Beschreibung des Flüchtigen

Der Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und hat braune Haare sowie braune Augen. Zuletzt trug er eine braune Steppweste mit Kapuze, ein blaues Hemd und schwarze Lackschuhe. Außerdem hatte er einen Dreitagebart.

Nach Polizeiangaben verwendet der 49-Jährige auch andere Namen.

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Polizei warnt: Mann keinesfalls ansprechen!

Die Polizei richtet einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung: Wer den Flüchtigen entdeckt, soll ihn keinesfalls ansprechen oder versuchen, ihn selbst festzuhalten. Stattdessen gilt es, Abstand zu halten und sofort den Polizeinotruf 110 zu wählen.

Hinweise nimmt die Bremer Polizei unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen. Auch über das Hinweisportal https://hb.hinweisportal.de können Fotos, Videos und Informationen übermittelt werden – auf Wunsch anonym.