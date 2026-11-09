i 41 Menschen starben beim Inferno in der Silvesternacht. Nun ist eines der Restaurants der beschuldigten Betreiber insolvent. REUTERS/Denis Balibouse Schweizer Unglücks-Bar Nach Inferno mit 41 Toten – Lokal der Betreiber pleite Nach dem tödlichen Bar-Brand in Crans-Montana ist ein Restaurant der Betreiber in Konkurs gegangen. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 19:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zehn Monate nach dem verheerenden Brand in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana gibt es für die Betreiber Jessica und Jacques M. die nächste schlechte Nachricht: Eines ihrer Restaurants ist in Konkurs gegangen. Das Bezirksgericht bestätigte die Insolvenz des Lokals "Au Vieux Chalet" im Nachbarort Lens.

Die Behörden hatten nach der Brandkatastrophe zum Jahreswechsel alle drei Lokale des Betreiberpaares geschlossen. Neben der Bar "Le Constellation" waren auch die Restaurants "Le Senso" in Crans-Montana und "Au Vieux Chalet" in Lens betroffen. Letzteres musste nun Konkurs anmelden.

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41 Menschen starben bei Bar-Brand

Das Inferno ereignete sich in der Silvesternacht auf den 1. Jänner 2026. In der Bar "Le Constellation" geriet Schaumstoff an der Decke durch Funken von Partyfontänen in Brand. Die Flammen breiteten sich innerhalb kürzester Zeit aus. 41 Menschen kamen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Rund 80 Opfer erlitten schwere bis schwerste Brandverletzungen.

Die Ermittlungen gegen Jessica und Jacques M. laufen weiter. Im Raum stehen unter anderem der Verdacht der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung und der fahrlässigen Brandstiftung. Auch gegen mehr als ein Dutzend Mitarbeiter der Gemeinde wird ermittelt. Die Behörden hatten eingeräumt, vorgeschriebene Brandschutzkontrollen versäumt zu haben.

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Die Betreiber bestreiten, dass sie Brandschutzvorschriften missachtet hätten. Eine rechtskräftige Verurteilung liegt bislang nicht vor.

Betreiber erneut im Fokus der Ermittler

Jacques M. war nach einer anfänglichen Untersuchungshaft Anfang des Jahres nach rund zwei Wochen gegen Kaution freigelassen worden. Im August wurde er erneut festgenommen. Diesmal ging es um den Verdacht häuslicher Gewalt gegen seine Ehefrau Jessica. Auch in diesem Fall gilt die Unschuldsvermutung.

Die Insolvenz des Restaurants in Lens ist damit eine weitere Folge der Ereignisse rund um die Brandkatastrophe. Über die wirtschaftliche Zukunft des zweiten geschlossenen Restaurants "Le Senso" liegen keine näheren Angaben vor.