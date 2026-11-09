i VSV-Goalie Joe Cannata GEPA pictures 2,4 Millionen Euro Schulden Eishockey-Schock! VSV muss Insolvenz-Antrag stellen Insolvenz-Schock im Eishockey! Der VSV hat 2,4 Millionen Euro Schulden und beantragt ein Sanierungsverfahren. Die Saison soll weiterlaufen. Von Sport Heute 09.11.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alarmstufe Rot beim Villacher SV! Die EC VSV GmbH, die für den Profibetrieb des Eishockey-Klubs verantwortlich ist, hat am Montag beim Landesgericht Klagenfurt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht. Der Grund: Verbindlichkeiten in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro.

Der neue Geschäftsführer Oliver Bergauer hat nach nur 41 Tagen im Amt den finanziellen Kassasturz abgeschlossen. Das Ergebnis fällt deutlich schlechter aus als zunächst erwartet. Ein Großteil der Schulden geht laut Bergauer auf noch offene Abgaben- und Beitragsverfahren zurück. Besonders brisant: Einnahmen aus Saisonabos und Sponsoring für die laufende Spielzeit wurden teilweise bereits zur Begleichung alter Verbindlichkeiten verwendet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Dadurch klafft nun eine Liquiditätslücke von rund 1,2 Millionen Euro. Dieses Geld wird benötigt, um die geplante Sanierung mit einer angestrebten Gläubigerquote von 20 Prozent umzusetzen und den Spielbetrieb fortzuführen. Die Klubführung sucht deshalb dringend Unterstützung bei bestehenden und neuen Sponsoren, Partnern und der Eishockey-Community.

Für die Fans gibt es vorerst Entwarnung. Der VSV will die laufende Saison wie geplant zu Ende spielen. Laut Klub liegt dafür ein Finanzplan vor. Bereits gekaufte Saisonabos behalten ihre Gültigkeit, auch die vereinbarten Sponsoringleistungen sollen weiterhin erbracht werden. Die Eröffnung des Verfahrens beendet zudem nicht automatisch die Beschäftigungsverhältnisse der Spieler und Mitarbeiter. Ansprüche aus der Zeit vor der Verfahrenseröffnung sind über den Insolvenzentgelt-Fonds abgesichert.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

Nicht betroffen ist der eigentliche Verein EC VSV mit seiner Kinder-, Jugend- und Nachwuchsarbeit. "Der Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens betrifft die Gesellschaft, in der der Profibetrieb geführt wird", stellt Vereinsobmann Manfred Herzog klar. Ob die wirtschaftliche Rettung gelingt, hängt nun davon ab, ob die benötigten finanziellen Mittel tatsächlich aufgebracht werden können.