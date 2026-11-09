i Lamparter ist am Weg zurück. GEPA pictures "Früher als gedacht" ÖSV-Star gibt Comeback nach Knöchelbruch Nach seinem schweren Sturz in Courchevel ist Johannes Lamparter zurück auf der Schanze. Ob der Tiroler beim Weltcup-Auftakt startet, ist noch offen. Von Sport Heute 09.11.2026, 07:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufatmen bei Johannes Lamparter!

Der Nordische Kombinierer hat nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung die ersten Sprünge absolviert. Der Tiroler kehrte in Stams auf die Schanze zurück und blieb dabei schmerzfrei.

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"Ich habe das Gefühl natürlich vermisst, dass ich auf die Schanze gehe und einfach wieder Skispringen darf. Letzte Woche war es so weit und es hat von Anfang an super geklappt", freut sich Lamparter über sein Comeback.

Die Reha verlief sogar besser als erwartet. "Deswegen war der Wiedereinstieg auf die Schanze sogar ein bisschen früher möglich als gedacht", verrät der ÖSV-Star.

Nach der schweren Verletzung war bei den ersten Sprüngen auch eine gewisse Anspannung dabei. Doch das Vertrauen in den eigenen Körper kehrte rasch zurück.

"Das Wichtigste ist, dass man sich selber und dem Fuß vertraut. Und das kann ich wieder zu 100 Prozent", erklärt Lamparter.

Auch der Sprungschuh bereitet keine Probleme. "Gott sei Dank habe ich keine Schmerzen. Es drückt nichts im Schuh, ich habe keine Druckstelle. Der Rest braucht natürlich noch ein bisschen Zeit, aber die werde ich mir geben."

Ob Lamparter bereits beim Weltcup-Auftakt im finnischen Ruka an den Start gehen kann, ist allerdings noch unklar. Eine Entscheidung soll in den kommenden zwei Wochen gemeinsam mit seinen Trainern fallen.

Weltcup-Start noch offen

"Natürlich will ich so schnell wie möglich in den Weltcup zurückkehren", betont der Tiroler. Entscheidend sei aber nicht nur die sportliche Form, sondern auch, wie sein Fuß auf mehrere Sprungtage hintereinander reagiert.

Auch im Langlauf gibt es positive Nachrichten. Nach einer Anpassung des Schuhs kann Lamparter mittlerweile wieder schmerzfrei trainieren. Den Rückstand durch die Verletzung muss er allerdings erst aufholen.

Lamparter war beim Sprungtraining im französischen Courchevel nach der Landung schwer gestürzt. Dabei zog er sich eine Innenbandzerrung im rechten Knie, einen Knöchelbruch sowie einen Riss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk zu.

Die Knöchelverletzung musste in der Innsbrucker Privatklinik Kettenbrücke operiert werden.

Jetzt ist der erste große Schritt zurück geschafft. Ob es auch für einen Start in Ruka reicht, werden die nächsten Trainingseinheiten zeigen.