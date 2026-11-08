i Benjamin Nissner stand auf verlorenem Posten. GEPA pictures Auch Lettland zu stark 3:15! Österreichs Eishockey-Team rutscht böse aus Dritte Pleite für Österreich beim Deutschland Cup! Das ÖEHV-Team verliert 2:6 gegen Lettland und beendet das Turnier punktlos auf dem letzten Platz. Von Sport Heute 08.11.2026, 14:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auch im dritten Anlauf blieb Österreich ohne Erfolg! Die Eishockey-Nationalmannschaft von Teamchef Roger Bader unterlag am Sonntag in Düsseldorf Turniersieger Lettland mit 2:6. Nach dem 0:3 gegen Deutschland und dem 1:6 gegen die Slowakei beendete die ÖEHV-Auswahl den Deutschland Cup ohne Punkt auf dem letzten Platz – mit einer Tordifferenz von 3:15.

Bei der WM im Mai hatte Österreich die Letten noch mit 3:1 bezwungen. Diesmal geriet Rot-Weiß-Rot bereits im ersten Drittel deutlich ins Hintertreffen. Nach einem vermeidbaren Scheibenverlust schloss Bruno Osmanis einen Konter zum 1:0 ab (10.). Felikss Gavars (13.) und Renars Krastenbergs (18.) erhöhten jeweils im Powerplay. Bei beiden Gegentreffern saß David Maier auf der Strafbank.

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Im Mitteldrittel drohte die nächste klare Abfuhr. Krastenbergs traf erneut in Überzahl (27.), Rudolfs Polcs stellte auf 5:0 (30.).

Dann schlugen die Österreicher zumindest zweimal zurück. Benjamin Baumgartner erzielte im Powerplay den erst zweiten ÖEHV-Treffer des Turniers (32.). Nur zwei Minuten später ließ Vinzenz Rohrer mit einem ansatzlosen Schuss ins rechte Kreuzeck das 2:5 folgen.

Die Aufholjagd blieb aber ohne Erfolg. Ausgerechnet in einer österreichischen Drangperiode sorgte Raimonds Vitolins für den 6:2-Endstand (52.). Damit endete das Vier-Nationen-Turnier am WM-Schauplatz von 2027 für die Bader-Truppe mit drei Niederlagen.