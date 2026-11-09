i ÖSV-Ikone Knauß feierte in Wien. Andreas Tischler / Vienna Press "Mehr als der schnelle Klick" ORF-Experte Knauß feiert mit ÖSV-Ikonen in Wien Geballte Ski-Prominenz mitten in Wien! Hans Knauß, Benjamin Raich, Lizz Görgl und Philipp Schörghofer feierten am Gürtel. Von Sport Heute 09.11.2026, 06:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sonst sieht man sie auf den Skipisten, im Zielraum oder als TV-Experten bei Weltcup-Rennen. Am Wochenende versammelten sich gleich vier österreichische Ski-Größen in Wien.

ORF-Experte Hans Knauß, Olympiasieger Benjamin Raich, Doppel-Weltmeisterin Lizz Görgl und Ex-ÖSV-Ass Philipp Schörghofer feierten gemeinsam am Hernalser Gürtel.

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Anlass für das prominente Gipfeltreffen war das 80-jährige Jubiläum des Wiener Sportgeschäfts Nora Pure Sports. Die ehemaligen Ski-Asse genossen einen Abend abseits des Weltcup-Trubels und zeigten sich in Feierlaune.

Besonders ORF-Experte Knauß, der im Winter die Weltcup-Rennen im ORF analysiert, zeigte sich begeistert. "Bei Nora Pure Sports spürt man die Familie und ihre Leidenschaft. Gute Beratung und kompetentes Service sind viel besser als der schnelle Klick im Internet. Das merkt man spätestens, wenn man auf der Piste steht und das Material perfekt ist", erklärte der Gewinner von sieben Weltcup-Rennen

Auch Benjamin Raich, der in seiner Karriere 36 Weltcup-Siege feierte, ließ sich den Abend nicht entgehen. Der Tiroler hatte eine Botschaft parat: "Man braucht in jedem Bereich einen Spezialisten. Was man bei Nora Pure Sports spürt, ist die Begeisterung! Jeder kann alles erreichen, wenn er sich die richtigen Ziele setzt und gut beraten ist."

Mit Lizz Görgl war auch eine der erfolgreichsten österreichischen Skirennläuferinnen der vergangenen Jahrzehnte zu Gast. Die Doppel-Weltmeisterin von Garmisch 2011 erklärte: "Auf Qualität zu setzen ist smart, nachhaltiger und die Zukunft!"

Philipp Schörghofer, einst Riesentorlauf-Spezialist im ÖSV-Team, freute sich ebenfalls über das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Ski-Kollegen.

Neben den Ski-Legenden war auch die dreifache Wingsuit-Rekordhalterin Lisa Buchner mit dabei. Unter den weiteren prominenten Gästen fanden sich Ex-Boxer Fadi Merza, Baumeister Alexander Lugner und Gastronom Mario Plachutta.

Bei der Feier wurde auch für den guten Zweck gesammelt. Eine Verlosung mit hochwertiger Skiausrüstung unterstützte die St. Anna Kinderkrebsforschung.