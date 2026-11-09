i Jonas Schuster fällt mit dem Fußbruch lange aus. GEPA pictures Lange Auszeit ÖSV-Juwel bricht sich Fuß zu Hause vor Weltcup-Auftakt Bitterer Rückschlag für Skispringer Jonas Schuster! Der 23-jährige Tiroler brach sich zu Hause den Mittelfuß und verpasst den Weltcup-Auftakt. Von Sport Heute 09.11.2026, 10:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlechte Nachrichten für Österreichs Skispringer!

Kurz vor dem Weltcup-Start in Lillehammer hat sich ÖSV-Adler Jonas Schuster schwer verletzt. Der 23-jährige Tiroler knickte am Samstag im privaten Umfeld zu Hause um und zog sich dabei einen Bruch an der Basis des fünften Mittelfußknochens am linken Fuß zu.

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Bereits am Sonntag wurde Schuster in der medalp Imst erfolgreich operiert. Für den bevorstehenden Weltcup-Auftakt in Norwegen am 21. und 22. November fällt der Tiroler damit fix aus.

Wie lange Schuster tatsächlich pausieren muss, ist derzeit offen. Eine Rückkehr in den Wettkampfbetrieb noch im Laufe der Saison ist laut Ski Austria möglich. Vorrang haben allerdings die vollständige Genesung und eine nachhaltige Rehabilitation.

„Das ist natürlich sehr bitter für Jonas, gerade so kurz vor dem Saisonstart. Er hat sich über den Sommer hinweg sehr gut entwickelt und war auf einem guten Weg. Jetzt geht es aber in erster Linie darum, dass er wieder vollständig gesund wird. Wir werden ihm dafür die Zeit geben, die er braucht, und hoffen natürlich, dass er noch im Laufe dieser Saison ins Wettkampfgeschehen zurückkehren kann", sagt Cheftrainer Andreas Widhölzl.

Für Schuster rückt nun Raffael Zimmermann ins österreichische Weltcup-Aufgebot nach.