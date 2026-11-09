i Hirscher trainierte in Gurgl. Red Bull Comeback steht bevor Hirscher trainiert mit ÖSV-Stars! Holländer wissen mehr Ski-Superstar Marcel Hirscher trainierte in Gurgl mit den ÖSV-Stars. Aus seiner neuen Heimat sickert der Comeback-Termin durch. Von Sport Heute 09.11.2026, 09:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Comeback von Marcel Hirscher rückt näher!

Der 37-Jährige absolvierte zuletzt Slalom-Einheiten in Hochfügen und Gurgl, trainierte dabei Seite an Seite mit ÖSV-Läufern. Brisant: In Gurgl war der Ski-Superstar auf jener Piste unterwegs, auf der am 22. November der nächste Weltcup-Slalom stattfindet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Back bending gates", schrieb Hirscher zu Bildern seines Trainings auf Instagram. Ein deutliches Lebenszeichen des 67-fachen Weltcupsiegers, der seit seinem Kreuzbandriss im Dezember 2024 kein Weltcuprennen mehr bestritten hat.

Holländer tippen auf Gurgl

Ausgerechnet aus seiner neuen Ski-Heimat kommen nun Hinweise auf den möglichen Comeback-Termin. Das niederländische Ski-Portal "Snowpost" hält einen Start in Gurgl am 22. November für die wahrscheinlichste Variante. Den Slalom in Levi am 15. November dürfte Hirscher demnach noch auslassen. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings nicht.

Ein Comeback in Gurgl hätte besondere Symbolkraft. Dort bestritt Hirscher im November 2024 sein bislang letztes Weltcuprennen. Als 46. des ersten Durchgangs verpasste er damals das Finale. Wenig später riss er sich beim Training auf der Reiteralm das Kreuzband.

Neue Wildcard-Regel erhöht den Druck

Hinter dem möglichen Comeback-Poker steckt auch eine neue FIS-Regel. Statt wie früher 20 Wildcard-Starts stehen Hirscher in dieser Saison nur noch vier pro Disziplin zur Verfügung. Dafür darf er unmittelbar nach den besten 30 mit Startnummer 31 ins Rennen gehen.

Der Haken: Verpasst Hirscher die Top 30, verliert er eine Wildcard. Schafft er den Sprung unter die besten 30, bleibt sein Kontingent erhalten. Jeder Fehlstart könnte damit teuer werden.

Nach dem ausgelassenen Saisonauftakt in Sölden hatte Hirscher erklärt, dass ihm noch Trainingskilometer fehlen und die Rückstände auf die Konkurrenz zu groß seien. In Gurgl soll jetzt das Comeback steigen.