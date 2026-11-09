i Stefan Kraft: Wirbel um Ski-Wechsel. GEPA pictures Attacke auf Horngacher Hersteller packt im Ski-Streit um ÖSV-Star Kraft aus Kurz vor dem Start des Skisprung-Weltcups sorgt Ski-Hersteller Peter Slatnar mit Vorwürfen für Wirbel. Von Sport Heute 09.11.2026, 08:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dicke Luft in der Skisprung-Szene!

Wenige Tage vor dem Weltcup-Auftakt in Lillehammer am 20. November sorgt Ski-Hersteller Peter Slatnar für Aufregung. Der Slowene erhebt schwere Vorwürfe gegen die Ex-ÖSV-Legende und jetzigen Trainer Stefan Horngacher. Auch ÖSV-Superstar Stefan Kraft spielt im Ski-Streit eine Rolle.

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Hintergrund sind mehrere geplatzte Wechsel zum slowenischen Ski-Hersteller, der unter anderem Domen Prevc ausstattet. Gleich drei prominente Skispringer sollen Interesse an den Skiern gezeigt haben, entschieden sich am Ende aber dagegen.

Vorwürfe gegen Horngacher

Besonders sauer ist Slatnar auf Stefan Horngacher. Der Österreicher arbeitet mittlerweile als Trainingskoordinator im polnischen Skisprung-Team und soll zwei Stars von einem Wechsel abgehalten haben.

"Ich kann bestätigen, dass es Horngacher war, der Zyla und Kubacki angewiesen hat, unsere Ski zu vergessen", behauptet Slatnar gegenüber der Zeitung "Dnevnik".

Die beiden Polen Piotr Zyla und Dawid Kubacki hatten zuvor bereits Trainingssprünge mit Slatnar-Skiern absolviert. Ein Wechsel schien greifbar, kam letztlich aber nicht zustande. Kubacki entschied sich stattdessen für Fischer.

Eine Stellungnahme Horngachers zu den Vorwürfen liegt nicht vor.

Brisant: Auch Österreichs Skisprung-Ass Stefan Kraft stand offenbar vor einem Wechsel zu Slatnar. Der Salzburger testete die Ski im Sommer ausgiebig und soll dabei hervorragende Leistungen gezeigt haben.

"Kraft ist den ganzen Sommer über mit unseren Ski hervorragend gesprungen. Er hat auch an einigen Wettkämpfen teilgenommen und war der Konkurrenz voraus", erzählt Slatnar.

Trotzdem entschied sich der ÖSV-Star am Ende für Ski von Biogena, die vom Hersteller Van Deer produziert werden.

Slatnar vermutet wirtschaftliche Gründe hinter der Entscheidung. "Dann kam Biogena ins Spiel, sein langjähriger persönlicher Sponsor. Anscheinend haben sie eine Art Anreizvereinbarung getroffen, um ihn zu dieser Entscheidung zu bewegen", erklärt der Hersteller.

Ob es tatsächlich eine solche Vereinbarung gab, ist nicht bestätigt.

Slatnar nimmt Kraft in Schutz

Böse ist der Slowene dem österreichischen Skisprung-Star deswegen aber nicht. Vielmehr zeigt er Verständnis für dessen Entscheidung.

"Manche bevorzugen eben einen sicheren Gewinn, anstatt ihn auf anderem Wege zu provozieren", sagt Slatnar. Dass ein Springer wie Kraft seine Ski überhaupt getestet habe, sei für ihn bereits eine große Anerkennung gewesen.

"Wir haben bereits die Genugtuung empfunden, dass ein solcher Star unsere Ski überhaupt getestet hat und wir gesehen haben, wie gut er damit sein kann."

Sportlich wird es für Kraft schon bald ernst. Am 20. November startet die neue Weltcup-Saison im norwegischen Lillehammer. Dann wird sich erstmals im Weltcup zeigen, wie gut der Salzburger mit seinem neuen Material zurechtkommt.