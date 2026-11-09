i Ein Auto fuhr auf den Gehsteig, eine zweite Person sprang über eine Absperrung. Beide Verdächtigen wurden festgenommen. Martin Austermuhle/The Washington Sun/Handout via REUTERS Alarm beim Weißen Haus Secret Service nimmt Männer fest und sucht Sprengstoff Zwei Sicherheitsvorfälle nahe dem Weißen Haus lösten einen Einsatz des Secret Service aus. Das Gebäude wurde vorübergehend abgeriegelt. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 20:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Sicherheitsvorfälle haben am Montag rund um das Weiße Haus in Washington einen Großeinsatz ausgelöst. Der Secret Service nahm zwei Verdächtige fest. Das Präsidentengebäude wurde vorübergehend abgeriegelt, während Einsatzkräfte die Lage untersuchten. US-Präsident Donald Trump befand sich zu diesem Zeitpunkt im Weißen Haus.

Der erste Vorfall ereignete sich kurz vor 10 Uhr Ortszeit. Ein Auto fuhr auf den Gehsteig rund um den Lafayette Park, der direkt gegenüber dem Präsidentensitz liegt. Der Fahrer verhielt sich den Sicherheitskräften gegenüber aggressiv und wurde festgenommen.

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Etwa zur gleichen Zeit sprang eine zweite Person über eine Absperrung nahe der nordwestlichen Ecke des Parks. Auch sie wurde von Einsatzkräften angehalten und festgenommen. Ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht, war zunächst unklar.

Weißes Haus kurzzeitig abgeriegelt

Wegen der beiden Vorfälle wurde das Weiße Haus für rund eine halbe Stunde abgeriegelt. Auch mehrere Straßen rund um den Lafayette Park waren vorübergehend gesperrt. Neben dem Secret Service waren weitere Sicherheitskräfte im Einsatz.

Das Fahrzeug des ersten Verdächtigen wurde von Spezialisten auf mögliche Sprengstoffe untersucht. Zunächst gab es keine Angaben dazu, ob tatsächlich gefährliche Gegenstände gefunden wurden. Der Secret Service bestätigte, dass beide Vorfälle untersucht werden.

Das Trump-Debakel in Bildern i ?

Hintergrund bleibt vorerst unklar

Die Behörden machten zunächst keine näheren Angaben zur Identität der Festgenommenen oder zu einem möglichen Motiv. Auch war offen, ob die beiden Personen gezielt das Weiße Haus ins Visier genommen hatten.

Der Lafayette Park liegt unmittelbar nördlich des Weißen Hauses und ist ein öffentlicher Park. Der Secret Service ist für den Schutz des US-Präsidenten und des Regierungssitzes zuständig.