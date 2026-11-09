i Frankreichs Premier Sebastien Lecornu bei einer Pressekonferenz am Montag, 9. November 2026 Reuters Nur fünf Euro extra Wegen Protesten: Frankreich erhöht Mindestlöhne früher Nach wochenlangen Protesten erhöht Frankreich den Mindestlohn. Doch das Plus sorgt für Wut. Die Gewerkschaften kündigen neue Streiks an. Von Nick Wolfinger 09.11.2026, 21:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wochenlang gingen in Frankreich Tausende Menschen auf die Straße, um gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die sinkende Kaufkraft zu protestieren. Jetzt reagiert die Regierung und zieht eine geplante Erhöhung des Mindestlohns vor. Doch statt Erleichterung gibt es heftige Kritik.

Wie Arbeitsminister Jean-Pierre Farandou am Montag mitteilte, steigt der gesetzliche Mindestlohn bereits ab 1. Dezember um 1,6 Prozent. Ursprünglich war die Anpassung erst für Jänner vorgesehen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Nur 24 Euro netto mehr im Monat

Konkret steigt der monatliche Bruttomindestlohn bei einer 35-Stunden-Woche von rund 1.867 auf etwa 1.897 Euro. Netto bekommen Beschäftigte künftig rund 1.502 statt bisher 1.478 Euro. Das sind gerade einmal 24 Euro mehr im Monat.

Laut Arbeitsminister Farandou wurde der Mindestlohn damit im laufenden Jahr insgesamt um 5,3 Prozent angehoben. Gleichzeitig forderte er die einzelnen Branchen auf, auch die Mindestgehälter in ihren Kollektivverträgen entsprechend zu erhöhen.

Gewerkschaft spricht von nur fünf Euro

Für Gewerkschaftschefin Sophie Binet ist die Erhöhung eine Enttäuschung. Denn rund 18 Euro netto wären durch die reguläre Anpassung im Jänner ohnehin dazugekommen. Der zusätzliche Zuschlag der Regierung beträgt laut ihrer Rechnung somit nur rund fünf Euro.

Der Gewerkschaftsbund CGT spricht deshalb von "Bröseln" und hat für den 17. November bereits einen neuen landesweiten Streik- und Protesttag angekündigt.

Regierung kündigt weitere Hilfen an

Premierminister Sébastien Lecornu hatte nach wochenlangen Demonstrationen Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu einem Sozialgipfel eingeladen. Dabei sollte geklärt werden, welche Maßnahmen zur Stärkung der Kaufkraft tatsächlich umsetzbar sind.

Neben der Mindestlohnerhöhung stellte die Regierung auch höhere Zuschüsse und zusätzliche finanzielle Hilfen in Aussicht.

Die Bilder des Tages i ?

Ob die Maßnahmen die angespannte Stimmung in Frankreich beruhigen können, bleibt abzuwarten. Fest steht: Für die Gewerkschaften ist das zusätzliche Lohnplus von rund fünf Euro deutlich zu wenig.