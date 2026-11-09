i Von der 13-jährigen Emma fehlt jede Spur. Polizei Saarland Polizei bittet um Hinweise Mädchen (13) am Heimweg spurlos verschwunden Große Sorge um eine 13-Jährige im Saarland. Das Mädchen wollte mit dem Zug von der Schule nach Hause fahren, kam dort aber nie an. Von Michael Rauhofer-Redl 09.11.2026, 21:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo ist die 13-jährige E. Hoffmann? Seit Montag (9. November) fehlt von dem Mädchen jede Spur. Die Schülerin wollte mit dem Zug von ihrer Schule in Blieskastel (Deutschland) nach Hause fahren. Doch dort kam sie nicht an. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Wie die Polizei Homburg mitteilt, wird die 13-Jährige seit etwa 13.30 Uhr vermisst. Wo sich das Mädchen derzeit aufhält, ist nicht bekannt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

So sieht die vermisste 13-Jährige aus

Die Schülerin ist etwa 1,65 Meter groß, hat dunkelbraune, schulterlange Haare und braune Augen. Sie ist von schmächtiger Statur.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Jacke und blaue Jeans. Außerdem hatte sie einen Rucksack der Marke Vans in auffälliger Tigeroptik bei sich.

Von der 13-jährigen Emma fehlt jede Spur. Polizei Saarland

Polizei bittet dringend um Hinweise

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das Mädchen gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können.

Wer die 13-Jährige gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhält, soll sich umgehend bei der Polizeiinspektion Homburg unter der Telefonnummer +49 6841 1060 melden.

Die Bilder des Tages i ?

Tragische Gewissheit in weiterem Fall

Es handelt sich um einen weiteren Vermisstenfall binnen kürzester Zeit. Am Wochenende nahm ein ähnlicher Fall die schlimmstmögliche Wendung. Tagelang suchten Ermittler nach der vermissten Lisa (13) aus Berlin. Am Sonntag kam es dann zum schrecklichen Fund im mehr als 50 Kilometer entfernten Altglietzen (Brandenburg). In einem verlassenen Haus wurde gegen 12 Uhr die Leiche der 13-jährigen Schülerin entdeckt.