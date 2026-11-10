i Bei einem schweren Unfall in Deutschland sind vier junge Menschen im Alter von 16 bis 19 Jahren ums Leben gekommen. deepblue4you Tragödie in der Nacht Audi kracht gegen Baum – vier Teenager sofort tot Bei einem schweren Unfall in Deutschland sind vier junge Menschen im Alter von 16 bis 19 Jahren ums Leben gekommen. Ihr Audi krachte gegen einen Baum. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 07:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vier junge Menschen sind bei einem schweren Autounfall in Deutschland ums Leben gekommen. Ein 18-Jähriger verlor in der Nacht auf Dienstag im nordrhein-westfälischen Bad Sassendorf (Kreis Soest) die Kontrolle über seinen Audi und prallte gegen einen Baum. Die Polizei vermutet überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache, wie der WDR berichtet.

Neben dem jungen Lenker starben auch sein 19-jähriger Beifahrer sowie zwei 16-Jährige, ein Bub und ein Mädchen. Alle vier Insassen waren im völlig zerstörten Fahrzeug eingeklemmt.

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Notärztin zufällig am Unfallort

Eine Notärztin befand sich offenbar zufällig unmittelbar nach dem Unglück an der Unfallstelle. "Sie hatte dann festgestellt, dass vier Personen im Auto sind und wahrscheinlich auch vier Personen gestorben sind", schildert Axel Kipp von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sassendorf.

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Gegen 23.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Rund 40 Feuerwehrleute sowie zahlreiche Polizisten rückten aus. Für die vier Jugendlichen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Polizei geht von überhöhtem Tempo aus

Der Audi war im Ortsteil Weslarn nur wenige Meter nach dem Ortsschild gegen einen Baum gekracht. Obwohl dort Tempo 50 gilt, dürfte der Wagen deutlich schneller unterwegs gewesen sein. Die genaue Unfallursache wird noch untersucht.

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Die Strecke ist bereits seit Jahren für schwere Unfälle bekannt. Mehrfach waren dort Fahrzeuge gegen Bäume geprallt.

Noch in der Nacht wurden die Angehörigen verständigt und von Notfallseelsorgern betreut. "Das ist natürlich ein Horrorszenario für die Familien", erklärte Polizeisprecher Marco Baffa-Scinelli.

Für die Spurensicherung wurde die Straße im Bereich der Unfallstelle mehrere Stunden lang gesperrt.