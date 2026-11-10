i Nach dem Tod von Hubert Aiwanger (55) hat sich seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger (48) erstmals an die Öffentlichkeit gewandt. IMAGO/Sven Simon "Hat viele überrollt" Bewegende Worte! Aiwangers Partnerin nimmt Abschied Sechs Tage nach dem Tod von Hubert Aiwanger meldet sich seine Lebensgefährtin erstmals zu Wort. Tanja Schweiger spricht über den schweren Verlust. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 07:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Tod von Hubert Aiwanger (55) hat sich seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger (48) erstmals an die Öffentlichkeit gewandt. Auf Instagram teilte sie ein Schwarz-Weiß-Foto des verstorbenen Politikers und sprach über die schweren Tage nach seinem Tod.

"Diese Nachricht hat viele am Mittwochabend überrollt. Uns als Familie in ganz besonderer Weise", schreibt Schweiger. Die Angehörigen hätten sich zunächst zurückgezogen, um den Verlust gemeinsam zu verarbeiten.

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Staatsbegräbnis geplant

Schweiger beschreibt ihren langjährigen Partner als "warmherzig und blitzgescheit". Er sei "ein wirklicher Volksvertreter" gewesen, "mit Charme, Witz und Toleranz". Für die vielen Beileidsbekundungen und persönlichen Nachrichten bedankt sie sich ausdrücklich.

Mittlerweile laufen auch die Vorbereitungen für den Abschied. Gemeinsam mit der Familie soll ein Staatsbegräbnis organisiert werden. "Seine Beisetzung wird danach zu Hause stattfinden", so Schweiger. Wann die Trauerfeiern stattfinden, ist noch offen.

Hubert Aiwanger (55) tot in Hotel aufgefunden i ?

Todesursache noch nicht endgültig geklärt

Fast 20 Jahre waren Schweiger und Aiwanger ein Paar. Die beiden lernten sich 2008 im Wahlkampf kennen und haben zwei gemeinsame Söhne.

Der bayerische Wirtschaftsminister war am Mittwochabend leblos in einem Berliner Hotelzimmer gefunden worden. Zuvor hatte er wegen Unwohlseins einen Termin abgesagt. Hinweise auf Fremdverschulden ergab die Obduktion nicht. Die Ermittler vermuten einen natürlichen Tod, weitere Untersuchungen stehen noch aus.