Startseite Nachrichten Welt
Nach dem Tod von Hubert Aiwanger (55) hat sich seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger (48) erstmals an die Öffentlichkeit gewandt.
Nach dem Tod von Hubert Aiwanger (55) hat sich seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger (48) erstmals an die Öffentlichkeit gewandt.
IMAGO/Sven Simon
"Hat viele überrollt"

Bewegende Worte! Aiwangers Partnerin nimmt Abschied

Sechs Tage nach dem Tod von Hubert Aiwanger meldet sich seine Lebensgefährtin erstmals zu Wort. Tanja Schweiger spricht über den schweren Verlust.
Von Newsdesk Heute
10.11.2026, 07:30
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Nach dem Tod von Hubert Aiwanger (55) hat sich seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger (48) erstmals an die Öffentlichkeit gewandt. Auf Instagram teilte sie ein Schwarz-Weiß-Foto des verstorbenen Politikers und sprach über die schweren Tage nach seinem Tod.

"Diese Nachricht hat viele am Mittwochabend überrollt. Uns als Familie in ganz besonderer Weise", schreibt Schweiger. Die Angehörigen hätten sich zunächst zurückgezogen, um den Verlust gemeinsam zu verarbeiten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Staatsbegräbnis geplant

Schweiger beschreibt ihren langjährigen Partner als "warmherzig und blitzgescheit". Er sei "ein wirklicher Volksvertreter" gewesen, "mit Charme, Witz und Toleranz". Für die vielen Beileidsbekundungen und persönlichen Nachrichten bedankt sie sich ausdrücklich.

Mittlerweile laufen auch die Vorbereitungen für den Abschied. Gemeinsam mit der Familie soll ein Staatsbegräbnis organisiert werden. "Seine Beisetzung wird danach zu Hause stattfinden", so Schweiger. Wann die Trauerfeiern stattfinden, ist noch offen.

Todesursache noch nicht endgültig geklärt

Fast 20 Jahre waren Schweiger und Aiwanger ein Paar. Die beiden lernten sich 2008 im Wahlkampf kennen und haben zwei gemeinsame Söhne.

Auch interessant

Hubert Aiwanger (55) lag tot in seinem Hotel-Bett
Hubert Aiwanger (55) ist tot – Polizei enthüllt Details
Österreicher stirbt im Urlaub – nun spricht Witwe (44)

Der bayerische Wirtschaftsminister war am Mittwochabend leblos in einem Berliner Hotelzimmer gefunden worden. Zuvor hatte er wegen Unwohlseins einen Termin abgesagt. Hinweise auf Fremdverschulden ergab die Obduktion nicht. Die Ermittler vermuten einen natürlichen Tod, weitere Untersuchungen stehen noch aus.

red, 10.11.2026, 07:30
Mehr zum Thema
Todesfall Witwe Bayern Deutschland

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote