i Die getötete 13-jährige Lisa T. aus Berlin wurde offenbar zum Zufallsopfer eines 22-Jährigen. APA-Images / dpa / Marco Porzig Sie war Zufallsopfer Lisa (13) tot – jetzt kommt brisantes Detail ans Licht Die getötete 13-jährige Lisa T. aus Berlin wurde zum Zufallsopfer eines 22-Jährigen. Die beiden kannten einander offenbar nicht. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 07:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was zunächst unklar war, zeichnet sich nun deutlicher ab: Die getötete 13-jährige Lisa T. aus Berlin und der mutmaßliche Täter kannten einander offenbar nicht. Das geht aus den bisherigen Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft hervor.

"Hinweise auf eine Vorbeziehung zwischen der Getöteten und dem Tatverdächtigen haben die Ermittlungen bislang nicht erbracht", teilte die Behörde mit. Das Mädchen könnte demnach zum Zufallsopfer geworden sein.

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Verdächtiger bereits im Visier der Ermittler

Der 22-jährige Deutsche aus Berlin war bereits mehrfach ins Visier der Justiz geraten. Gegen ihn wurde in der Vergangenheit "wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte" ermittelt.

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Am Vortag hatten Einsatzkräfte die Leiche der 13-Jährigen gemeinsam mit dem schwer verletzten Verdächtigen in einem leer stehenden Einfamilienhaus in Bad Freienwalde (Brandenburg) entdeckt. Seine Verletzungen dürfte sich der Mann selbst zugefügt haben.

Die Identität des Mädchens und des 22-Jährigen wurde inzwischen zweifelsfrei bestätigt. Die Obduktion brachte allerdings noch keine eindeutige Todesursache. Weitere Untersuchungen sollen nun Klarheit schaffen. Hinweise auf mögliche Mittäter liegen laut Staatsanwaltschaft nicht vor.