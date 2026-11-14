i Ein 37-jähriger Demokrat wird neuer Gouverneur von Alaska. Auch ein Trump-Kandidat musste sich geschlagen geben. REUTERS/Emily Mesner Trump-Kandidat verliert Machtwechsel in Alaska – Demokrat wird Gouverneur Nach 28 Jahren gewinnen die Demokraten wieder die Gouverneurswahl in Alaska. Jonathan Kreiss-Tomkins setzte sich gegen drei Republikaner durch. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 18:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Politischer Machtwechsel in Alaska: Der Demokrat Jonathan Kreiss-Tomkins hat die Gouverneurswahl in dem US-Bundesstaat gewonnen. Der 37-Jährige setzte sich gegen drei republikanische Konkurrenten durch und holt das Amt damit erstmals seit 1998 wieder für die Demokraten. Sein Erfolg ist Teil einer breiteren Wahlniederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen.

Nach Auszählung eines Großteils der Stimmen kam Kreiss-Tomkins auf rund 51 Prozent der Erstpräferenzstimmen. Die Nachrichtenagentur Associated Press erklärte ihn zum Sieger.

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Zu seinen Gegnern gehörte auch die Unternehmerin Bernadette Wilson, die von US-Präsident Donald Trump unterstützt worden war. Überraschende Rückendeckung erhielt der Demokrat hingegen von der republikanischen Senatorin Lisa Murkowski.

In Alaska können Wähler auf dem Stimmzettel mehrere Kandidaten nach ihrer persönlichen Präferenz reihen. Erreicht ein Kandidat mehr als 50 Prozent der Erstpräferenzstimmen, ist keine weitere Auszählungsrunde mit Stimmenübertragungen notwendig. Kreiss-Tomkins überschritt diese Marke.

Das Trump-Debakel in Bildern i ?

Demokraten stellen künftig 30 Gouverneure

Der Wahlsieg hat auch Auswirkungen auf die politische Machtverteilung in den USA. Mit Kreiss-Tomkins werden die Demokraten künftig 30 der insgesamt 50 Gouverneursposten besetzen. Eine solche Mehrheit hatten sie zuletzt 2010. So viele demokratische Gouverneure gab es zuletzt 1993.

Kreiss-Tomkins folgt auf den Republikaner Mike Dunleavy, der nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten durfte. Der neue Gouverneur war zuvor rund zehn Jahre lang Abgeordneter im Repräsentantenhaus von Alaska. Mit 37 Jahren wird er der jüngste Gouverneur in der Geschichte des Bundesstaates.

Alaska liegt im Nordwesten Nordamerikas und ist flächenmäßig der größte US-Bundesstaat. In dem dünn besiedelten Gebiet leben rund 740.000 Menschen. Die größte Stadt ist Anchorage, Hauptstadt ist Juneau. Kreiss-Tomkins soll sein Amt am 7. Dezember antreten.