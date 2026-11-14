Elfjährige muss seit Corona in Dunkelheit leben

Die elfjährige Annabelle war einmal Leistungsturnerin. Sie liebte es, sich zu bewegen. Doch seit 2023, nach der zweiten Corona-Infektion der Familie, ist davon nichts mehr übrig. Heute liegt sie rund um die Uhr hinter einer schalldichten Tür in einem abgedunkelten Zimmer.
Das Mädchen kann nicht mehr sitzen, den Kopf nicht heben und verträgt kein Licht und keine lauten Geräusche. Sie muss künstlich ernährt werden. Die Mutter hat gelernt, ihrer Tochter in der Dunkelheit täglich eine Infusion anzulegen.
Wie es im "Spiegel" heißt, kämpft Annabelle nach Long Covid mit einer schweren Form der myalgischen Enzephalomyelitis, kurz ME/CFS. Es handelt sich um eine neuroimmunologische Multisystemerkrankung, die das Gehirn, das Herz und viele weitere Organe betreffen kann.
Doch Annabelle ist nicht die Einzige in der Familie: Auch ihre neunjährige Schwester Mathilda leidet an ME/CFS. Die Mutter Sabine Veit pflegt beide Kinder rund um die Uhr und hat dafür ihren Job als Lerntherapeutin aufgegeben.
Jeden Morgen nimmt Mathilda verschiedene Tabletten, die die Symptome lindern sollen. Ein Medikament, das die Krankheit selbst heilt, gibt es bislang nicht. Viele Medikamente werden "off-label" eingesetzt, also außerhalb der zugelassenen Anwendungsgebiete.
Die Familie wird von einer Ärztin betreut, die eine Long-Covid-Sprechstunde in Koblenz anbietet. Die Wartezeit für einen Termin dort beträgt derzeit zweieinhalb Jahre. In Deutschland sind laut Schätzungen rund 650.000 Menschen an ME/CFS erkrankt.
Die Familie hatte 2025 einen Hilferuf auf Instagram veröffentlicht. Die Forschungsministerin versprach damals Hilfe. Auf Nachfrage verweist das Ministerium allerdings nur auf allgemeine Fördermaßnahmen – konkrete Hilfe für Annabelle blieb aus.