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Wolodymyr Selenskyj enthüllt brisante Details zu den Verhandlungen mit den USA.
Wolodymyr Selenskyj enthüllt brisante Details zu den Verhandlungen mit den USA.
Reuters
Ukraine enthüllt Vorschlag

Trump bietet NATO-Beitritt an – mit brisanter Bedingung

Selenskyj enthüllt: Die USA stellten der Ukraine einen NATO-Beitritt in Aussicht – allerdings unter einer brisanten Bedingung.
Von Newsdesk Heute
14.11.2026, 10:50
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Brisante Aussagen von Wolodymyr Selenskyj! Der ukrainische Präsident hat neue Einzelheiten zu den Gesprächen mit den USA enthüllt. Demnach stellten die US-Unterhändler der Ukraine einen NATO-Beitritt in Aussicht – allerdings nur unter einer weitreichenden Bedingung.

Kiew sollte im Gegenzug große Teile seines Staatsgebiets an Russland abtreten. Besonders im Fokus stand dabei der Donbass. Nach den Vorstellungen der Gesandten von US-Präsident Donald Trump müsste die gesamte Region an Moskau fallen. Laut Selenskyj sei dies als Voraussetzung für eine NATO-Mitgliedschaft genannt worden.

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Ukraine lehnt Vorschlag ab

Selenskyj machte allerdings deutlich, dass ein solcher Deal derzeit nicht infrage komme. Zunächst müssten die USA umfassende Sicherheitsgarantien zusichern. Erst dann wäre er bereit, die ukrainische Bevölkerung zu fragen, was sie "von dem Vorschlag hält".

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Dabei verlangt der ukrainische Präsident unter anderem Garantien von NATO und EU. Auch die langfristige Finanzierung und Versorgung der ukrainischen Armee mit Waffen sowie finanzielle Hilfen für den Wiederaufbau müssten sichergestellt sein.

red, Akt. 14.11.2026, 10:55, 14.11.2026, 10:50
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