i Nach einem stundenlangen Flug-Stopp in den USA läuft der Verkehr wieder an. istock Ausfälle auch in Europa Flug-Chaos in USA! 1,5 Millionen Reisende gestrandet Nach einem stundenlangen Flug-Stopp in den USA läuft der Verkehr wieder an. Das Chaos zieht weite Kreise: Auch in Europa fallen zahlreiche Flüge aus. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 07:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach mehr als vier Stunden Stillstand läuft der Flugverkehr in den USA langsam wieder an. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat das landesweite Startverbot aufgehoben. Die Folgen der massiven Störung sind allerdings weiterhin spürbar – auch in Europa fallen Flüge aus.

Am Freitag hatte ein technischer Ausfall den Flugverkehr in den Vereinigten Staaten weitgehend zum Erliegen gebracht. Laut dem Flugdatendienst "FlightAware" waren mehr als 15.000 Verbindungen verspätet oder gestrichen worden. Rund 1,5 Millionen Reisende saßen fest.

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Flugausfälle auch in Europa

Auch europäische Flughäfen bekommen die Auswirkungen zu spüren. Die Luftverkehrsorganisation Eurocontrol hatte Flüge aus der EU in die USA vorübergehend gestoppt. Diese Einschränkung wurde inzwischen zurückgenommen, dennoch ist weiterhin mit Verzögerungen zu rechnen.

In Frankfurt wurden vier geplante USA-Flüge gestrichen, in München fallen drei weitere Verbindungen aus. Dort fehlen Maschinen, die aus Charlotte und Houston hätten eintreffen sollen.

"Veraltete Technik" als Ursache

US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin (49) führte die Panne auf "veraltete Technik" zurück. Ein Cyberangriff oder ein Zusammenhang mit dem weltweiten Microsoft-Ausfall sei demnach ausgeschlossen.

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Die US-Flugsicherung meldete einen landesweiten Kommunikationsausfall. Betroffen waren laut Verkehrsminister Sean Duffy (55) die Kontrollzentren, die große Teile des amerikanischen Luftraums überwachen und den Flugverkehr koordinieren.

Während zahlreiche Passagiere verzweifelt nach Hotels, Mietwagen oder Ersatzflügen suchten, traf das Chaos auch den US-Sport. Mehrere Teams aus NBA, NHL und College-Sport konnten zunächst nicht weiterreisen. Auch bei NFL-Mannschaften sorgte die Störung mit Blick auf die anstehenden Spiele für Unsicherheit.