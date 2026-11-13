i Heftige Unwetter sorgen an der Adria für Verkehrsprobleme. IMAGO/Bihlmayerfotografie Warnstufe Orange Unwetter-Chaos an der Adria – Autobahnen teils gesperrt Heftige Unwetter sorgen in Kroatien für Chaos auf den Straßen. Einzelne Autobahnen-Abschnitte wurden gesperrt. Auch Slowenien kämpft mit Hochwasser. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 21:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftige Unwetter haben in an der Adria für zahlreiche Verkehrsprobleme gesorgt. Bereits am Donnerstagabend setzte kräftiger Regen ein. In der Nacht auf Freitag verschärfte sich die Lage, Flüsse traten über die Ufer und Straßen wurden überflutet.

Auch auf Kroatiens Straßen sorgt das schlechte Wetter für Probleme. Laut dem kroatischen Autofahrerklub (HAK) müssen Verkehrsteilnehmer mit Verzögerungen und Einschränkungen rechnen.

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Autobahnen-Abschnitte gesperrt

Auf einzelnen Abschnitten der Autobahnen A6 und A7 sind zeitweise Sperren vorgesehen. Auf dem sogenannten Istrischen Ypsilon, dem Schnellstraßennetz in Istrien, gelten zudem weiterhin Beschränkungen aufgrund laufender Bauarbeiten, berichtet das Nachrichtenportal "Glasistre".

Bereits am Donnerstag um 17.37 Uhr meldete der HAK zeitweise stockenden Verkehr auf Stadtstraßen, Umfahrungen und im Bereich von Baustellen.

Gefahr durch Nebel und Erdrutsche

Der starke Regen hat vielerorts für nasse und rutschige Fahrbahnen gesorgt. Besonders bei heftigen Schauern kann sich Wasser auf den Straßen sammeln. Im Landesinneren beeinträchtigt stellenweise dichter Nebel die Sicht.

Zusätzlich warnt der HAK vor einer erhöhten Gefahr durch Erdrutsche. Autofahrer werden deshalb aufgefordert, langsamer zu fahren und den Sicherheitsabstand zu vergrößern.

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Starker Wind legt Fährverbindungen lahm

Nicht nur auf den Straßen, sondern auch auf dem Meer kommt es zu Behinderungen. Kräftige Südwinde haben den Schiffsverkehr an der kroatischen Küste beeinträchtigt.

Mehrere Fähr- und Bootsverbindungen mussten vorübergehend eingestellt werden. Reisende müssen daher mit Ausfällen und Verzögerungen bei der Überfahrt zu den kroatischen Inseln rechnen.

Warnstufe Orange in Slowenien

Die Unwetter haben auch in Slowenien Schäden angerichtet. Besonders angespannt ist die Lage im Vipavatal. Laut der Zeitung "Slovenske Novice" hat die slowenische Umweltbehörde für die Region die Warnstufe Orange ausgegeben.

Die Flüsse Vipava und Rižana sind über die Ufer getreten. Es besteht die Gefahr großflächiger Überschwemmungen. Auch in Slowenisch-Istrien sowie in den Einzugsgebieten der Flüsse Reka, Kolpa, Idrijca und Ljubljanica werden hohe Wassermengen registriert. Vielerorts steigen die Abflussmengen weiter an.