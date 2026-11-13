i Die Polizei befindet sich im Großeinsatz. iStock Einsatz läuft Mann auf offener Straße erschossen – Schütze flüchtig Tödliche Schüsse mitten auf offener Straße! In Aachen (DE) wurde ein Mann erschossen, der Täter ist auf der Flucht. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 19:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckliche Szenen in der deutschen Stadt Aachen (Nordrhein-Westfalen)! Am Freitag wurde dort auf offener Straße ein Mann erschossen. Der Vorfall ereignete sich laut einem WDR-Bericht gegen 16 Uhr in der Elsassstraße.

Die Polizei befindet sich mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Schütze soll sich aktuell auf der Flucht befinden. Es ist bereits die zweite Schussabgabe innerhalb von kürzester Zeit in dem Bereich.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Unbekannte schossen auf Restaurant

Bereits in der Nacht zuvor hatten Unbekannte nämlich auf ein Restaurant in der Elsassstraße geschossen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden. Menschen sollen bei diesem Vorfall nicht verletzt worden sein.

Die Bilder des Tages i ?

Zuvor war es am Donnerstagnachmittag in dem Ortsviertel zu einer Schlägerei gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Als die Polizisten eintrafen, waren allerdings einige Beteiligte vom Tatort geflüchtet. Nun prüfen die Ermittler, ob es einen Zusammenhang zwischen der Prügelei, den Schüssen auf das Restaurant und dem tödlichen Angriff auf den Mann gibt.