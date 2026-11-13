i Ex-Nvidia-Chef Jensen Huang ist völlig am Boden. Reuters Der Absturz von Jensen Huang "Bin ein Stück Scheiße" – Ex-Nvidia-Boss völlig am Ende Das Lebenswerk von Jensen Huang droht zu zerbrechen. Erst wurden seine Affären publik, dann folgte der Rücktritt. Der Ex-Nvidia-Boss ist verzweifelt. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 10:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er galt als einer der mächtigsten Männer der Tech-Welt, führte den Chip-Giganten Nvidia an die Weltspitze. Doch nach Enthüllungen über mehrere außereheliche Beziehungen ist Jensen Huang (63) seinen Chefposten los – und offenbar auch ein großes Stück seiner einst legendären Energie.

"Ich bin ein Stück Scheiße"

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Personen aus seinem Umfeld berichtet, hat sich der ehemalige Nvidia-Chef zuletzt stark verändert. Der sonst so ehrgeizige, detailverliebte und rastlose Manager soll inzwischen zwischen Trotz, Resignation und heftigen Selbstvorwürfen schwanken.

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Besonders drastisch fällt eine Äußerung aus, die Huang laut Vertrauten gemacht haben soll: "Ich bin ein Stück Scheiße."

Sorge um Familie

Dem Bericht zufolge beschäftigt den 63-Jährigen vor allem, was die Enthüllungen für seine Familie bedeuten. Seine größte Sorge gelte seiner Ehefrau Lori, mit der er seit mehr als 40 Jahren verheiratet ist. Die beiden lernten sich während ihres Studiums kennen und heirateten 1985 – acht Jahre bevor Huang den späteren KI-Giganten Nvidia mitgründete.

Er antwortete nicht mehr sofort

Bereits vor seinem Abgang sollen Mitarbeiter eine ungewöhnliche Veränderung bemerkt haben. Huang war dafür bekannt, auf E-Mails praktisch rund um die Uhr und innerhalb kürzester Zeit zu reagieren. Doch zuletzt ließ er sich mit seinen Antworten immer mehr Zeit. Für Mitarbeiter, die den extrem energiegeladenen Führungsstil ihres Chefs gewohnt waren, ein auffälliges Zeichen.

Auch seine mögliche Befragung vor dem US-Kongress scheint Huang laut Vertrauten inzwischen kaum noch zu beschäftigen. Demnach soll er erklärt haben, dass es ihm mittlerweile egal sei, was mit ihm geschehe.

Affäre mit mutmaßlicher Spionin

Auslöser des dramatischen Absturzes sind Berichte über mehrere außereheliche Beziehungen. Besonders brisant: Huang soll eine Affäre mit der Geschäftsfrau Alice Huang gehabt haben, die von US-Behörden verdächtigt wird, für China spioniert zu haben. Bewiesen ist dieser Verdacht nicht.

Hinzu kommen Berichte über Beziehungen zu Mitarbeiterinnen des Konzerns. Unter anderem wird Huang eine Affäre mit Nvidia-Managerin Kimberly Powell (48) nachgesagt. Laut Reuters soll es außerdem eine weitere Beziehung zu einer Mitarbeiterin gegeben haben.

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Huang hatte seine Untreue bereits öffentlich eingeräumt und sich bei seiner Familie entschuldigt. Er habe seiner Frau und seinen Kindern wehgetan. "Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe", erklärte er.

Nach 33 Jahren ist alles vorbei

Am Mittwoch endete schließlich Huangs jahrzehntelange Karriere an der Nvidia-Spitze. Der Verwaltungsrat akzeptierte seinen Rücktritt, den der Konzern am Donnerstag offiziell bekannt gab. Finanzchefin Colette Kress übernahm vorübergehend die Führung des KI-Chip-Riesen. Huang, der Nvidia 1993 mitgegründet hatte, schied auch aus dem Verwaltungsrat aus.