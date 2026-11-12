i Nvidia-CEO Jensen Huang steht vor dem Aus. REUTERS/Go Nakamura/Pool Seitensprünge kosten 300 Mrd. Zweite Affäre enthüllt! Nvidia-Boss vor dem Rauswurf Nvidia prüft laut Medienberichten den Rauswurf von Chef Jensen Huang. Affären und mögliche Verbindungen zu China setzen den Chipkonzern unter Druck. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 06:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Laut einem Zeitungsbericht bereitet der Verwaltungsrat des US-Chipkonzerns Nvidia den Rauswurf von Konzernchef Jensen Huang vor. Grund seien zwei außereheliche Affären des Managers. Eine davon soll er mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin gehabt haben, berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Das Gremium könnte noch am Mittwoch (Ortszeit) zusammenkommen, um über Huangs Zukunft zu entscheiden.

Vor wenigen Tagen war zunächst nur von einer Affäre die Rede gewesen. Damals erklärte Nvidia, Huang werde den Konzern weiterhin ohne Unterbrechung leiten. Am Mittwoch berichtete die "New York Times" jedoch, Huang habe auch eine Beziehung mit einer ihm unterstellten Führungskraft bei Nvidia gehabt.

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Nvidia reagierte am Mittwoch zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Berichte vorerst nicht unabhängig überprüfen. Nachbörslich sackte die Nvidia-Aktie um rund acht Prozent ab.

Wettstreit zwischen USA und China

Der Fall hat auch eine große politische Dimension. Nvidia dominiert den Markt für Spezialchips, die für das Training von KI-Modellen wie ChatGPT von OpenAI unerlässlich sind. Damit steht der Konzern im Zentrum des technologischen Wettstreits zwischen den USA und China.

US-Behörden prüfen den Verdacht, dass die Affäre mit der Chinesin der Regierung in Peking Zugang zu hochmodernen KI-Chips verschafft haben könnte. Deren Export nach China ist verboten. Seit 2022 versuchen die USA mit Ausfuhrkontrollen, Chinas Zugang zu diesen Technologien einzuschränken und den technologischen sowie militärischen Aufstieg der Volksrepublik zu bremsen. Huang hat zudem einen kurzen Draht zu US-Präsident Donald Trump.

Zweite Affäre mit Nvidia-Führungskraft

Laut der "New York Times" handelte es sich bei der zweiten Affäre um eine Beziehung mit einer Huang unterstellten Führungskraft. Es gehe um Kimberly Powell, die als Vizepräsidentin für das Gesundheitsgeschäft zuständig ist, schrieb die Zeitung unter Berufung auf fünf Mitarbeiter. Die Berichte folgen wenige Tage auf Huangs Eingeständnis, eine Affäre mit einer chinesischen Geschäftsfrau gehabt zu haben.

Der Verwaltungsrat von Nvidia untersucht derzeit, ob Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation wurde. US-Geheimdiensten zufolge soll die Geschäftsfrau Lieferungen von Nvidia-Chips an chinesische Unternehmen ermöglicht haben.

Die Bilder des Tages i ?

Seit die Affäre mit der Chinesin bekannt wurde, hat das börsennotierte Unternehmen mehr als 300 Milliarden Dollar an Wert verloren. Ein möglicher Abgang Huangs würde bei Nvidia ein Führungsvakuum hinterlassen. Zuletzt war der Konzern an der Börse rund vier Billionen Dollar wert. Der in den USA aufgewachsene Jensen Huang tritt meist in einer schwarzen Lederjacke auf und wird in seinem Geburtsland Taiwan wie ein Popstar gefeiert. (APA/Reuters)