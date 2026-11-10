i Nvidia-CEO Jensen Huang steht massiv unter Druck. Reuters Spionage-Thriller Nvidia-Aktionär verklagt Konzern wegen Affäre Bei Nvidia brodelt es gewaltig. Der Chef des Konzerns, Jensen Huang, steht wegen einer Affäre mit einer angeblichen chinesischen Spionin unter Druck. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 17:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Spionage-Affäre um Nvidia-Chef Jensen Huang (63) zieht immer weitere Kreise. Nachdem der mächtige Chef des US-Chipkonzerns eine außereheliche Beziehung zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin eingeräumt hatte, schaltet sich nun auch die US-Bundespolizei FBI ein.

Außerdem hat jetzt ein Aktionär sogar Klage gegen Huang und Nvidia eingereicht. Er wirft ihnen vor, Anleger getäuscht zu haben und will eine Sammelklage anstrengen. Konkret behauptet der Aktionär, dass Nvidia und Huang wichtige Informationen verschwiegen haben. Es geht um Medienberichte, laut denen Huang eine Beziehung zu einer Frau hatte, die als chinesische Spionin verdächtigt wird. Wie 20 Minuten berichtet, soll US-Präsident Donald Trump bereits das FBI eingeschaltet haben. Trump meinte aber auch, Huang müsse sich keine Sorgen machen – der Nvidia-Chef habe ihm versichert, nichts von der Spionagetätigkeit der Frau gewusst zu haben.

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Die Klage, die am Montag bei einem Gericht in Kalifornien eingereicht wurde, wirft Nvidia und Huang vor, die Affäre verschwiegen und falsche Angaben zu den Geschäftsbeziehungen mit der Firma der Frau gemacht zu haben. Das habe den Ruf und die Geschäfte von Nvidia gefährdet. Der Anleger möchte mit seiner Sammelklage alle vertreten, die zwischen 9. Oktober und 8. November Aktien von Nvidia gekauft haben. Er fordert Schadenersatz – wie viel, ist noch offen – und verlangt ein Verfahren mit Geschworenen.

Verwaltungsrat schaut sich Affäre genau an

Auch der Verwaltungsrat von Nvidia prüft nun die Vorwürfe rund um die Affäre, die Huang bereits zugegeben hat. Das Unternehmen selbst hat auf Anfragen bisher nicht reagiert.

Die ganze Angelegenheit schürt Ängste, dass Peking versucht, mit Tricks an Nvidias modernste Chips für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz zu kommen. Der Export dieser Chips nach China ist streng limitiert. Laut Medienberichten ermittelt das US-Handelsministerium gegen die Firma Megaspeed aus Singapur – sie gehört der Frau aus der Affäre. Der Verdacht: Sie könnte versucht haben, Exportbeschränkungen für Nvidia-Chips nach China zu umgehen.

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Nvidia: "Keine illegalen Aktivitäten"

Nvidia selbst betonte, das eigene Compliance-Team habe keine illegalen Aktivitäten gefunden. In der Klage wird diese Aussage aber als irreführend bezeichnet – sie sei gefallen, während die Affäre schon lief. Die Aktie von Nvidia verlor am Montag kräftig: Minus 7,97 Dollar oder 4,3 Prozent. Damit schrumpfte der Börsenwert des Konzerns um rund 190 Milliarden Dollar. Auch am Dienstag lag das Papier vor Börsenstart weiter im Minus.