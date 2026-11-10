Kroatien-Urlauber aufgepasst! Hier drohen satte Strafen

Slowenien sagt Rasern den Kampf an! Dies kann auch für Kroatien-Urlauber aus Österreich teure Konsequenzen haben. Bisher konnte man bei Radarstationen auf dem Weg in den Süden noch kurz vom Gas gehen und dann wieder beschleunigen. Dies soll mit der neuen Methode der Slowenen vorbei sein.
Wie die "Krone" berichtet, setzt das Land nämlich auf die Section Control. Dabei werden Autofahrer bei der Einfahrt in einen bestimmten Bereich von einer Kamera erfasst, die das Kennzeichen des Fahrzeugs und die Uhrzeit speichert. Eine weitere Erfassung von Kennzeichen und Uhrzeit erfolgt dann bei der Ausfahrt der Überwachungsstrecke.
Wer in dem Abschnitt nur kurzzeitig abbremst und dann wieder beschleunigt, muss ab sofort mit Strafen rechnen, denn ein Computer berechnet nun aus der zurückgelegten Distanz und der benötigten Zeit die Durchschnittsgeschwindigkeit. Wenn das Tempolimit überschritten wurde, wird ein Bußgeldverfahren mit einem Foto des Fahrers eingeleitet. Sollte man mit erlaubter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, werden die Daten gelöscht.
Die neuen Anlagen wurden auf Strecken in Podmilj, Ljubljana, Logatec und Grosuplje installiert. Dort sollten Autofahrer künftig den Fuß vom Gas nehmen, denn die Strafen haben es durchaus in sich.
Das Konzept der Section Control ist auch in Österreich bekannt. Hierzulande gibt es 36 aktive Bereiche. Manche davon sind dauerhaft in Verwendung, während andere nur etwa bei Baustellenbereichen zum Einsatz kommen.