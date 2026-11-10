i Autofahrer sollten genau auf den Tacho achten. iStock Runter vom Gas Kroatien-Urlauber aufgepasst! Hier drohen satte Strafen Wer auf dem Weg nach Kroatien durch Slowenien fährt, muss jetzt besonders aufpassen. Neue Section-Control-Anlagen wurden installiert. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 16:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Slowenien sagt Rasern den Kampf an! Dies kann auch für Kroatien-Urlauber aus Österreich teure Konsequenzen haben. Bisher konnte man bei Radarstationen auf dem Weg in den Süden noch kurz vom Gas gehen und dann wieder beschleunigen. Dies soll mit der neuen Methode der Slowenen vorbei sein.

Wie die "Krone" berichtet, setzt das Land nämlich auf die Section Control. Dabei werden Autofahrer bei der Einfahrt in einen bestimmten Bereich von einer Kamera erfasst, die das Kennzeichen des Fahrzeugs und die Uhrzeit speichert. Eine weitere Erfassung von Kennzeichen und Uhrzeit erfolgt dann bei der Ausfahrt der Überwachungsstrecke.

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Computer berechnet Durchschnittsgeschwindigkeit

Wer in dem Abschnitt nur kurzzeitig abbremst und dann wieder beschleunigt, muss ab sofort mit Strafen rechnen, denn ein Computer berechnet nun aus der zurückgelegten Distanz und der benötigten Zeit die Durchschnittsgeschwindigkeit. Wenn das Tempolimit überschritten wurde, wird ein Bußgeldverfahren mit einem Foto des Fahrers eingeleitet. Sollte man mit erlaubter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, werden die Daten gelöscht.

Die neuen Anlagen wurden auf Strecken in Podmilj, Ljubljana, Logatec und Grosuplje installiert. Dort sollten Autofahrer künftig den Fuß vom Gas nehmen, denn die Strafen haben es durchaus in sich.

Die Bilder des Tages i ?

Der Strafenkatalog 40 Euro für bis 20 km/h zu schnell

60 Euro für 20 bis 30 km/h zu schnell

120 Euro für 40 bis 50 km/h zu schnell

250 Euro für 50 bis 60 km/h zu schnell

1.200 Euro für über 60 km/h zu schnell

Das Konzept der Section Control ist auch in Österreich bekannt. Hierzulande gibt es 36 aktive Bereiche. Manche davon sind dauerhaft in Verwendung, während andere nur etwa bei Baustellenbereichen zum Einsatz kommen.