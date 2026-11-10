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Der polnische Inlandsgeheimdienst ABW hat zwei ukrainische Staatsbürger wegen Spionageverdachts festgenommen. Archivbild.
Der polnische Inlandsgeheimdienst ABW hat zwei ukrainische Staatsbürger wegen Spionageverdachts festgenommen. Archivbild.
REUTERS
Schwere Vorwürfe

Spionage für Putin – zwei Ukrainer in Polen gefasst

Zwei Ukrainer sollen für Russland spioniert und Sabotageakte verübt haben. Jetzt klickten in Polen die Handschellen.
Von Newsdesk Heute
10.11.2026, 16:24
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Der polnische Inlandsgeheimdienst ABW hat zwei ukrainische Staatsbürger festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht, im Auftrag russischer Geheimdienste spioniert und Sabotageakte durchgeführt zu haben. Das bestätigte Innenminister Tomasz Siemoniak, der für die Geheimdienstkoordination zuständig ist.

Militäranlagen heimlich fotografiert

Die beiden Verdächtigen sollen in Polen gezielt kritische Infrastruktur und militärische Einrichtungen fotografiert haben. Für ihre mutmaßlichen Spionagedienste sollen sie unter anderem mit Kryptowährungen bezahlt worden sein.

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Doch damit nicht genug: Die Ermittler werfen den Männern auch Brandanschläge auf Fahrzeuge vor. Dabei sollen sie versucht haben, den Verdacht gezielt auf die Ukraine zu lenken.

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Kennzeichen der ukrainischen Armee verwendet

Laut dem polnischen Geheimdienst sollen die Verdächtigen vor den Brandanschlägen die Kennzeichen der Fahrzeuge ausgetauscht haben. Die neuen Nummerntafeln hätten jenen der ukrainischen Armee geähnelt. Offenbar sollte so der Eindruck entstehen, dass ukrainische Streitkräfte hinter den Taten stecken.

Die beiden Männer wurden bereits am 3. November in Minsk Mazowiecki, östlich der polnischen Hauptstadt Warschau, festgenommen.

red, 10.11.2026, 16:24
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