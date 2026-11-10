i Die Hunde griffen die Frau und wohl auch ihre Mutter an. iStock Schreckliche Szenen Eigene Hunde griffen an – Mutter tot, Tochter verletzt Eine 23-Jährige wurde von mehreren Hunden schwer verletzt. Im Haus machte die Polizei einen schrecklichen Fund. Ihre Mutter (55) lag tot im Gebäude. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 16:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckliche Szenen spielten sich in der deutschen Gemeinde Großensee (Schleswig-Holstein) ab. Am Montag kehrte eine 23-Jährige nach Hause zurück. Sie lebte an der Adresse gemeinsam mit ihrer Mutter (55) und mehreren Hunden.

Als sie das Wohnhaus betrat, sei zunächst alles normal verlaufen. Wie die Polizei gegenüber der "Bild" sagte, soll die Frau von zwei Hunden noch begrüßt worden sein. Dann habe sich das Verhalten der Tiere plötzlich geändert.

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Leiche lag im Haus

Die Hunde gingen zum Angriff über und fügten der 23-Jährigen Bisswunden zu. Die junge Frau habe sich schwer verletzt aus dem Haus schleppen können. Von dort aus alarmierte sie dann Polizei und Rettung.

Den Einsatzkräften gelang es die Tiere in Schach zu halten. In der Zwischenzeit suchten andere Kollegen das Haus ab und machten dabei einen grausigen Fund. In dem Gebäude lag die Leiche der 55-Jährigen. Es sah so aus, als wäre auch sie von den Tieren angegriffen worden.

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Die genaue Todesursache müsse jedoch erst durch einen Rechtsmediziner festgestellt werden. Auf Anordnung des Ordnungsamtes wurden die Tiere eingeschläfert. Seitens der Polizei wurde nicht verraten, um welche Rasse es sich bei den Hunden gehandelt habe.