i Diese Szene zeigt den Angriff vermummter israelischer Siedler auf Freiwillige und Palästinenser bei der Olivenernte in Kusra. Sechs Menschen wurden verletzt. x.com/rabbis4hr (Screenshot) Sechs Verletzte Siedler attackieren Friedens-Rabbiner im Westjordanland Bei einem Angriff radikaler israelischer Siedler auf Friedensaktivisten im Westjordanland sind am Dienstag sechs Menschen verletzt worden. Von Nick Wolfinger 10.11.2026, 13:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gewalteskalation im Westjordanland: Eine Gruppe extremistischer israelischer Siedler hat am Dienstag nahe der palästinensischen Ortschaft Kusra mehrere Rabbiner und weitere Friedensaktivisten angegriffen. Sechs Menschen wurden dabei verletzt, einer von ihnen musste mit einer Kopfverletzung ins Spital gebracht werden.

Die Betroffenen gehören der Organisation "Rabbis for Human Rights" an, die sich für Menschenrechte und ein friedliches Zusammenleben zwischen Israelis und Palästinensern einsetzt.

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Siedler werfen Steine auf Aktivisten

Aufnahmen der Organisation zeigen, wie die Angreifer Steine auf die Aktivisten und Journalisten schleudern, die den Vorfall dokumentieren wollten. Unter den sechs Verletzten befinden sich laut der Organisation vier ihrer Mitglieder, ein Journalist und ein Palästinenser. Fünf Menschen erlitten demnach leichte Verletzungen.

Der Angriff ereignete sich während der Olivenernte. Rund 90 Minuten nach Beginn der Arbeiten bemerkten die Aktivisten eine Gruppe israelischer Siedler, die sich auf einem nahe gelegenen Hügel versammelt hatte. Daraufhin verständigten sie die Polizei.

Angriff trotz Anwesenheit von Soldaten

Nach Angaben der Aktivisten kamen die Siedler, die teilweise mit Knüppeln bewaffnet gewesen sein sollen, den Hügel herunter, als israelische Soldaten am Ort des Geschehens eintrafen. Anschließend gingen sie auf die Friedensaktivisten los.

Die Soldaten setzten Tränengas gegen die Angreifer ein. Doch die Gewalt war damit nicht beendet. Laut der Organisation griffen die Siedler kurz darauf erneut an, diesmal aus einer anderen Richtung. Die Rabbiner und ihre Begleiter sahen sich schließlich gezwungen, das Gebiet zu verlassen.

Polizei ermittelt nach Gewalteskalation

Die israelische Polizei bestätigte, dass sie eine Meldung über eine gewaltsame Auseinandersetzung erhalten habe. Ermittlungen wurden eingeleitet. Laut Times of Israel waren rund 20 israelische Siedler an dem Angriff beteiligt.

Allerdings sprach die Polizei zunächst lediglich von zwei leicht verletzten Personen, die ins Spital gebracht worden seien.

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Die Organisation "Rabbis for Human Rights" meldete hingegen insgesamt sechs Verletzte. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Attacke und den Verantwortlichen.