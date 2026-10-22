i Die jüdische Siedlung Itamar auf einer Hügelkuppe mit Blick auf das im Westjordanland gelegene Dorf Awarta bei Nablus. REUTERS/Abed Omar Qusini Nahost-Konflikt Biblisches Grab im Westjordanland angezündet Das Grab des biblischen Hohepriesters Eleasar wurde im Westjordanland Opfer eines mutmaßlichen Brandanschlags. Die israelische Armee ermittelt. Von Newsdesk Heute 22.10.2026, 14:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein antikes Grab von hoher religiöser Bedeutung wurde im palästinensischen Dorf Awarta nahe Nablus in Brand gesetzt.

Videoaufnahmen des mutmaßlichen Brandanschlags verbreiteten sich rasch in den sozialen Medien.

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Die israelische Armee (IDF) bestätigte am Donnerstag, dass Soldaten vor Ort nach Verdächtigen suchten. Diese waren jedoch bereits geflohen, bevor die Truppen eintrafen. Polizisten und forensische Ermittler sollen nun in das Dorf einrücken, um Beweise zu sichern.

Bei dem betroffenen Bauwerk handelt es sich nach Angaben der Jerusalem Post um das Grab von Eleasar, dem Sohn des biblischen Aaron und dem zweiten Hohepriester der Israeliten. Die Stätte hat große Bedeutung im Judentum und im samaritanischen Glauben.

Regionalrat vergleicht Täter mit ISIS

Yossi Dagan, Leiter des Regionalrats Samaria, besuchte den Ort nach dem Anschlag und verurteilte die Tat scharf. "Diese Menschen verhalten sich wie ISIS", sagte Dagan. "Jeder aufgeklärte Mensch auf dieser Welt sollte über solch eine Tat entsetzt sein."

"Das sind unsere Feinde. Sie wählen die Dunkelheit, sie wählen das Brennen. Wir wählen das Licht, wir wählen das Leben. Das Licht wird immer über die Dunkelheit triumphieren", so Dagan weiter.

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Wiederholte Schändungen

Das Grab wurde bereits mehrfach geschändet. Laut dem Samaritanischen Informationsinstitut haben Mitglieder der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) die Stätte in der Vergangenheit mit Propaganda-Graffiti beschmiert. Noch im Vorjahr soll der militärische Flügel der PFLP das Grab erneut mit Sprühfarbe markiert haben.