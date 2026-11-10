i Bei der Explosion eines Sprengsatzes in Spanien wurde ein Polizist getötet, ein weiterer verlor ein Bein. Zuvor waren Schüsse gefallen. istock Großalarm in Spanien Bombe explodiert – Polizist tot, Kollege verliert Bein Bei der Explosion eines Sprengsatzes in Spanien wurde ein Polizist getötet, ein weiterer verlor ein Bein. Zuvor waren Schüsse gefallen. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 13:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Polizeieinsatz in der spanischen Stadt Oviedo endete tödlich: Ein Sprengsatz explodierte und riss einen Beamten in den Tod. Ein weiterer Polizist wurde schwer verletzt, ihm wurde bei der Detonation ein Bein abgerissen.

Begonnen hatte der Einsatz in den frühen Morgenstunden. Anwohner alarmierten die Polizei, nachdem sie mindestens drei Schüsse aus einer Wohnung gehört hatten. Ein Mann soll im Zuge eines Familienstreits auf seine Tochter geschossen haben. Laut der Zeitung "La Voz de Asturias" wollte ein Vater seine verletzte Tochter ins Krankenhaus bringen. Der mutmaßliche Schütze flüchtete.

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Rucksack explodierte vor Wohnhaus

Vor dem Eingang des Mehrfamilienhauses stießen die eintreffenden Polizisten auf einen Rucksack, in dem sich ein Sprengsatz befand. Spezialkräfte wurden angefordert, darunter ein Bombenentschärfer und ein Beamter mit Spürhund.

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Etwa eine Stunde später trafen die beiden am Einsatzort ein. Noch bevor sie den verdächtigen Gegenstand näher untersuchen konnten, kam es zur Explosion.

Die Behörden sperrten das Gebiet großräumig ab und fahnden nach dem flüchtigen Verdächtigen, der möglicherweise bewaffnet ist. Ob er auch mit dem Sprengsatz in Verbindung steht, ist bislang nicht geklärt.