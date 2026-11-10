i Nvidia-Chef Jensen Huang mit Alice Huang bei einem Abendessen am 22. Mai 2025 in Taipeh (Taiwan). Die Frau steht im Verdacht, für China spioniert zu haben. Reuters / "Heute"-Bearbeitung Nvidia-Boss Jensen Huang Nach Affäre mit Spionin: Jetzt ermittelt das FBI Die Affäre um Nvidia-Chef Jensen Huang spitzt sich zu. Laut US-Präsident Donald Trump hat sich jetzt auch das FBI eingeschaltet. Von Nick Wolfinger 10.11.2026, 11:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Spionage-Affäre um Nvidia-Chef Jensen Huang (63) zieht immer weitere Kreise. Nachdem der mächtige Chef des US-Chipkonzerns eine außereheliche Beziehung zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin eingeräumt hatte, schaltet sich nun auch die US-Bundespolizei FBI ein. Das bestätigte US-Präsident Donald Trump am Montag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Das FBI prüfe den Fall, erklärte Trump. Ob sich die Ermittlungen dabei auch direkt gegen Huang richten, ist allerdings noch unklar. Der US-Präsident stellte sich trotz der schweren Vorwürfe demonstrativ hinter den Nvidia-Chef.

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Trump nimmt Nvidia-Chef in Schutz

Trump habe am Montag persönlich mit Huang telefoniert und ihn auf die Spionagevorwürfe angesprochen. Der Nvidia-Chef habe ihm versichert, nicht gewusst zu haben, dass seine Affäre eine mutmaßliche chinesische Agentin sei.

"Ich glaube ihm das wirklich", betonte Trump. Er bezeichnete Huang als ehrenwerten Mann und zeigte sich zuversichtlich, dass dieser die Affäre überstehen werde.

Affäre mit mutmaßlicher Spionin

Im Zentrum der Affäre steht die chinesische Geschäftsfrau Alice Huang, die früher als Führungskraft beim Unternehmen Megaspeed in Singapur tätig war. Die Firma kaufte Nvidia-Chips und geriet bereits zuvor wegen des Verdachts ins Visier, verbotene Hochleistungschips nach China geschleust zu haben.

Laut Medienberichten gehen US-Geheimdienstkreise davon aus, dass Alice Huang Informationen an Peking weitergegeben haben könnte. Ob dabei auch Geschäftsgeheimnisse von Nvidia oder sicherheitsrelevante Informationen betroffen waren, ist bisher nicht geklärt.

Jensen Huang hatte die Berichte über eine Affäre zunächst zurückgewiesen. Am Sonntag räumte er schließlich seine Untreue ein und entschuldigte sich in einer Nachricht an seine Beschäftigten und seine Familie.

Nvidia-Aktie stürzt ab

Auch wirtschaftlich hat der Skandal bereits Folgen. Die Nvidia-Aktie verlor am Montag zeitweise fast neun Prozent, zum Börsenschluss lag das Minus bei rund 4,3 Prozent.

Der Konzern hat inzwischen eine eigene Untersuchung eingeleitet. Der Verwaltungsrat betonte allerdings, dass es bisher keine Hinweise darauf gebe, dass Geschäftsgeheimnisse oder die nationale Sicherheit der USA gefährdet worden seien.

Auch im US-Kongress wächst der Druck

Unterdessen verlangen republikanische Abgeordnete im US-Kongress Aufklärung. Huang soll noch im November zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Für den Nvidia-Chef steht damit nicht nur sein persönlicher Ruf auf dem Spiel, sondern auch seine Zukunft an der Spitze des Chipriesen.

Die Bilder des Tages i ?

Besonders brisant: Laut einem Bericht der "New York Times" soll Trump bereits vor rund einem Jahr über die mutmaßlichen Spionageverbindungen informiert worden sein. Damals blieb der US-Präsident untätig. Jetzt beschäftigt der Fall sogar das FBI.