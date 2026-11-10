i Bei dem Absturz eines Privatjets in Florida kamen neun Menschen ums Leben. Nun wurde der Stimmenrekorder der Maschine gefunden. Reuters Wichtiger Fund nach Unglück Neue Spur nach tödlichem Jet-Absturz in Florida Nach dem Jet-Absturz in Florida mit neun Toten wurde der Stimmenrekorder gefunden. Er könnte die Unglücksursache klären. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 11:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem tödlichen Flugzeugabsturz in Florida gibt es eine neue Spur: Ermittler haben den Stimmenrekorder des verunglückten Privatjets sichergestellt. Das Gerät wurde am ersten Aufprallort gefunden und wird nun von der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB in Washington untersucht. Ob die Aufzeichnungen noch erhalten sind, ist derzeit unklar.

Neun Menschen kamen ums Leben

Der Learjet 60 war am 1. November in Greenacres nahe Donald Trumps Anwesen Mar-a-Lago auf eine befahrene Straße gestürzt. Videos zeigen, wie die Maschine nahezu senkrecht zu Boden fällt und beim Aufprall explodiert. Im Asphalt blieb ein Krater zurück.

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Alle neun Insassen starben, darunter zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren. Neben ihren Eltern befanden sich das Kindermädchen, zwei Freundinnen der Familie sowie der 55-jährige Pilot und seine 20-jährige Kopilotin an Bord. Der Jet war von Texas auf die Bahamas unterwegs.

Letzte Funksprüche geben Rätsel auf

Vor dem Absturz hatte die Besatzung Turbulenzen und Vereisung gemeldet. Wegen Niederschlags wollte sie zunächst höher steigen, kündigte wenig später jedoch einen Sinkflug an und setzte schließlich einen Notruf ab.

"Wir sinken von 22.000 Fuß", erklärte die Kopilotin über Funk. Danach folgte die Meldung: "Und wir legen uns in die Kurve." Zudem wird untersucht, ob Teile des Flugzeugs bereits in der Luft auseinanderbrachen.

Die Grabungen an der Unglücksstelle sind abgeschlossen, eine betroffene Straße bleibt jedoch gesperrt. Bewohner eines nahe gelegenen Wohnwagenparks dürfen zurückkehren. Für jene, deren Unterkünfte beschädigt wurden, gibt es vorübergehende Quartiere. Wann die Absturzursache feststeht, ist weiterhin offen.