i Wirbel um den Bruder von Ungarns Ex-Premier Viktor Orbán: Aron Orbán wurde von der Polizei als Verdächtiger einvernommen. istock Polizei ermittelt Schwere Vorwürfe gegen Bruder von Viktor Orbán Wirbel um den Bruder von Ungarns Ex-Premier Viktor Orbán: Aron Orbán wurde von der Polizei als Verdächtiger einvernommen. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 11:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wegen des Verdachts auf Einflussmissbrauch und Anstiftung zum Menschenhandel ist der Bruder des früheren ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán ins Visier der Ermittler geraten. Aron Orbán wurde laut Medienberichten von der Polizei vorgeführt und als Verdächtiger einvernommen.

Hintergrund sind mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Arbeitsvisa an vietnamesische Gastarbeiter. Der jüngere Orbán-Bruder soll seine politischen Kontakte genutzt und falsche Angaben gemacht haben, um die Dokumente zu beschaffen. Dafür sollen ihm Arbeitsvermittlungsagenturen Vorteile gewährt haben.

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Vier weitere Festnahmen

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchte die Polizei mehrere Gebäude in Budapest und Umgebung. Drei Männer und eine Frau wurden vorläufig festgenommen. Die Behörden veröffentlichten keine Namen, ungarische Medien identifizierten den Verdächtigen jedoch übereinstimmend als Aron Orbán.

Ex-Regierungschef Viktor Orbán wirft der Regierung von Péter Magyar vor, politische Gegner gezielt zu verfolgen. "Ich bin das Ziel; mein Bruder ist nur das Werkzeug", erklärte er in Onlinediensten.

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Ermittlungen gegen Orbáns Umfeld

Bereits im Vorjahr hatten Journalisten eines von Aron Orbáns Unternehmen mit einem mutmaßlichen System zur bevorzugten Beschaffung von Arbeitsvisa in Verbindung gebracht. Im September übernahm die neue Antikorruptionsbehörde NVVH mehrere Fälle, darunter einen mit möglichem Bezug zu Orbáns Bruder.

Seit dem Wahlsieg von Magyars Tisza-Partei im April wird verstärkt gegen mutmaßliche Korruption aus der 16-jährigen Regierungszeit Orbáns ermittelt. Drei frühere Minister wurden bereits festgenommen, darunter Ex-Wirtschaftsminister und ehemaliger Zentralbankchef György Matolcsy.