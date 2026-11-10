i AfD-Mitgründer Alexander Gauland (85) ist schwer an Krebs erkrankt. imago images/Reiner Zensen Er kämpft gegen Krebs Drei Operationen! AfD-Gründer Gauland schwer erkrankt AfD-Mitgründer Alexander Gauland (85) ist schwer an Krebs erkrankt. Nach drei Operationen wird er derzeit mit einer Chemotherapie behandelt. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 09:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

AfD-Mitgründer Alexander Gauland hat mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der 85-Jährige ist an Krebs erkrankt, wurde bereits dreimal operiert und erhält derzeit eine Chemotherapie. Seine politische Tätigkeit ist dadurch stark eingeschränkt.

Die Erkrankung macht dem AfD-Ehrenvorsitzenden bereits seit Anfang 2025 zu schaffen. "Seit Anfang des vergangenen Jahres kann Herr Dr. Gauland aufgrund einer Krebserkrankung gesundheitsbedingt nur eingeschränkt an den Sitzungen des Deutschen Bundestages teilnehmen", erklärte Büroleiter Marco Wall gegenüber TAG24.

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Gauland arbeitet deshalb überwiegend von zu Hause aus. Ob er zu Sitzungen erscheinen kann, hängt vom Verlauf seiner Behandlung ab.

Bei 38 Abstimmungen nicht dabei

Wie stark sich sein Gesundheitszustand auf die Arbeit im Bundestag auswirkt, zeigen aktuelle Zahlen. Von insgesamt 85 namentlichen Abstimmungen in dieser Wahlperiode beteiligte sich der 85-Jährige laut TAG24 nur an 47. Besonders auffällig: Zwischen 24. September und 15. Oktober nahm er an keiner der 17 Abstimmungen teil.

Am 26. Oktober zeigte sich Gauland schließlich wieder in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit dem ehemaligen SPD-Politiker Thilo Sarrazin (81) diskutierte er in Stollberg über die deutsche Ostpolitik. Nach Angaben seines Büros war es sein erster öffentlicher Termin seit längerer Zeit.