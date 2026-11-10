i In Hamburg sind nahe der Elbphilharmonie mehrere Schüsse gefallen. IMAGO/5VISION.NEWS Großeinsatz in der Innenstadt Verletzte nach Schüssen in Hamburg – Schütze flüchtig In Hamburg sind nahe der Elbphilharmonie mehrere Schüsse gefallen. Zwei Menschen wurden verletzt, der mutmaßliche Schütze soll auf der Flucht sein. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 10:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schüsse mitten in Hamburg! In der HafenCity sind am Dienstagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Schütze soll sich noch auf der Flucht befinden.

Der Vorfall ereignete sich laut "TV Newskontor" am Kaiserkai, nur knapp 100 Meter von der bekannten Elbphilharmonie entfernt. Dort sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Nachrichtenagenturen berichten von zwei Verletzten.

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Sondereinsatzkommando angefordert

Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Auch mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte stehen im Einsatz.

Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, soll der mutmaßliche Schütze bislang nicht gefasst worden sein. Demnach wurde auch ein Sondereinsatzkommando der Polizei angefordert.