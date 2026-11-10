Verletzte nach Schüssen in Hamburg – Schütze flüchtig

Schüsse mitten in Hamburg! In der HafenCity sind am Dienstagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Schütze soll sich noch auf der Flucht befinden.
Der Vorfall ereignete sich laut "TV Newskontor" am Kaiserkai, nur knapp 100 Meter von der bekannten Elbphilharmonie entfernt. Dort sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Nachrichtenagenturen berichten von zwei Verletzten.
Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Auch mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte stehen im Einsatz.
Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, soll der mutmaßliche Schütze bislang nicht gefasst worden sein. Demnach wurde auch ein Sondereinsatzkommando der Polizei angefordert.