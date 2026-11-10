i Am Dienstag finden in Abu Dhabi trilaterale Friedensgespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA statt. Die Europäer werden nicht am Tisch sitzen. IMAGO/ZUMA Press Wire Vor Verhandlungen mit Moskau "Von Russland geteilt" – Selenskyj warnt jetzt die EU Am Dienstag treffen russische und ukrainische Vertreter einander zu direkten Gesprächen. Im Vorfeld sprach der ukrainische Präsident eine Warnung aus. Von Nicolas Kubrak 10.11.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alle Augen auf Abu Dhabi. In den Vereinigten Arabischen Emiraten kommen am Dienstag und am Mittwoch russische und ukrainische Verhandler zu von den USA vermittelten Gesprächen zusammen. Es sind die ersten direkten Verhandlungen seit neun Monaten.

Kriegsende im Fokus

Die zentralen Fragen lauteten im Vorfeld: Wie kann der Krieg in der Ukraine beendet werden? Welche Sicherheitsvereinbarungen könnte es für die Zeit danach geben? Und: Wie kann Deeskalation erzielt werden?

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Laut US-Präsident Donald Trump stehe der Krieg jedenfalls kurz vor einer Beilegung. Es werde ein "sehr großes" Abkommen mit Russland geben, das nicht nur die Ukraine, sondern "ganz Europa" betreffen werde. Dabei stimmte er Kiew auf territoriale Verluste als Folge ein: "Am Ende wird die Ukraine eine etwas andere Form haben."

Und was ist mit Europa?

Auch europäische Delegationen werden bei den Gesprächen in Abu Dhabi erwartet. "Die Europäer werden gut vertreten sein", sagte Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot. Dem pflichtete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei. Die EU werde bei den Gesprächen präsent sein, schrieb sie auf X.

Aus den USA hieß es, man sei in "unglaublich enger Koordination" mit Europa. Washington strebt bekanntlich eine neue Sicherheitsarchitektur an, daher wolle man die europäischen Länder fest in den Prozess einbinden.

Russland erteilt Europäern Abfuhr

Die Europäer wollen bei den Gesprächen nicht nur präsent sein, sie streben auch eine aktive Teilnahme am Verhandlungstisch an. Hier stieß man seitens Russlands allerdings auf Ablehnung. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow winkte ab und betonte, dass die Beratungen in einem Dreierformat von Delegationen aus Russland, der Ukraine und der USA stattfinden würden. Inhaltlich werde es um die Sicherheit Russlands, der Ukraine und der gesamten Region gehen.

Selenskyj warnt Europäer

Dennoch stimmten die EU-Kommissionspräsidentin und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Vorfeld ihre Positionen ab. Dazu erklärte der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umerow in Onlinediensten, die Ukrainer würden am Rande der Gespräche in Abu Dhabi "separate Koordinierungstreffen mit unseren europäischen Partnern abhalten".

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Im Vorfeld warnte der ukrainische Präsident vor einer neuen europäisch-russischen Sicherheitsarchitektur. Diese könne "sehr gefährlich". Sogar noch gefährlicher für die EU als für die Ukraine. "Wir wollen von Russland nicht geteilt werden", so Selenskyj.

Er warnte in dem Zusammenhang vor einem "Jalta-II"-Szenario. 1945 fanden in dieser Stadt auf der Halbinsel Krim Verhandlungen über die europäische Sicherheitsarchitektur für das Nachkriegseuropa statt. Aus Mangel an Alternativen stimmten damals die westlichen Mächte faktisch zu, dass Osteuropa zur sowjetischen Einflusszone wurde.