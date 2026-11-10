i Mordermittlungen auf hoher See: Nach dem Tod einer Frau musste ein Kreuzfahrtschiff umkehren. istock Mord-Alarm auf hoher See FBI ermittelt nach mysteriösem Tod auf Kreuzfahrtschiff Mordermittlungen auf hoher See: Nach dem Tod einer Frau musste ein Kreuzfahrtschiff umkehren. Eine Person sitzt in Haft. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 09:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Todesfall auf der "MSC Seascape" beschäftigt die US-Bundespolizei. Nachdem eine Frau an Bord des Kreuzfahrtschiffs ums Leben gekommen war, musste der Luxusliner seine Fahrt abbrechen und in den Hafen von Galveston (Texas) zurückkehren. Das FBI ermittelt wegen Mordes, eine Person befindet sich bereits in Haft.

Was genau auf dem Schiff passiert ist, bleibt vorerst ein Rätsel. Die Ermittler halten sich mit Details zurück. Auch über die Identität des Opfers und der festgenommenen Person ist bislang nichts bekannt. Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die Todesursache geben.

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Schiff durfte wieder ablegen

Die Reederei MSC Cruises hatte den Behörden zuvor einen Vorfall mit einem Passagier gemeldet. Daraufhin wurde die Rückkehr nach Galveston angeordnet. Das Unternehmen sicherte den Ermittlern seine Zusammenarbeit zu. Neben dem FBI sind auch die Küstenwache, die Hafenpolizei sowie der Zoll- und Grenzschutz eingeschaltet.

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Am Montagnachmittag konnte die "MSC Seascape" ihre Reise schließlich fortsetzen. Das Kreuzfahrtschiff bietet von Galveston aus fünf- und siebentägige Karibikreisen an und hat Platz für knapp 5.900 Passagiere.

Mordermittlungen auf Kreuzfahrtschiffen sind selten. Anfang des Jahres wurde ein Jugendlicher nach dem Tod seiner 18-jährigen Stiefschwester auf einem Schiff der Carnival Cruise Line wegen Mordes und schweren sexuellen Missbrauchs angeklagt.